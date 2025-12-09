Registrator i Täby
2025-12-09
Att arbeta som registrator kräver noggrannhet, integritet och en stark förmåga att hantera information strukturerat och rättssäkert. Rollen passar dig som trivs med att skapa ordning, följa regelverk och ge trygg service i kontakten med både kollegor och allmänheten. Om uppdraget
Vi söker en registrator till vår kund i Stockholm för ett konsultuppdrag på heltid (39,15h/vecka) via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas starta omgående till och med 2026-03-30 med möjlighet till förlängning och visst distansarbete. Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Rollen som registrator innebär ansvar för vanligt förekommande registratorsuppgifter, såsom att hantera inkommande handlingar, registrering och utlämning av allmänna handlingar. Du ansvarar även för arkivering och fungerar som arkivsamordnare/ombud för nämndens handlingar. En viktig del i rollen är att vara ett konsultativt stöd och utbilda verksamheten i informationshantering utifrån gällande lagar, förordningar och bestämmelser för allmänna handlingar Kvalifikationer
Registratorsutbildning
Arbetslivserfarenhet inom kommun
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet inom systemet Evolution
Arkiveringskunskap
Tidigare arbetat mot stadsbyggnad och har kännedom om deras handlingar
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-12-16
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
