Redovisningsekonom, vikariat

Vill du jobba med redovisning i en bred verksamhet där du bidrar till Uppsala läns utveckling? Vi söker en driven redovisningsekonom som vill arbeta med varierade arbetsuppgifter i en inspirerande miljö där du tillsammans med kollegorna utgör stöd till myndighetens chefer och medarbetare.
Personal- och ekonomienheten
Enheten består av tre funktioner (HR, ekonomi och upphandling) som ger kvalificerat stöd till myndighetens chefer och medarbetare. Ekonomifunktionen ansvarar för länsstyrelsens ekonomiadministrativa processer som innefattar både operativa och strategiska frågor och leds av ekonomichefen. Funktionen består av tre ekonomer och en ekonomichef.
Nu söker vi en vikarie för vår redovisningsekonom som går på föräldraledighet.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom är du det naturliga stödet i ekonomiska frågor för chefer och medarbetare. Du arbetar med vår löpande redovisning och gör avstämningar. Du hanterar även inbetalningar, kundfakturering och påminnelsehantering. Du kommer också arbeta med att utveckla våra rutiner och arbetssätt inom löpande redovisning samt arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomifunktionen.
Länsstyrelsen använder Statens servicecenter för hantering av inköp och leverantörsfakturor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomiutbildning, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av arbete med redovisning inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av arbete med redovisning på en myndighet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i systemet UNIT4 ERP.
Som person arbetar du strukturerat genom att ta ansvar för ditt eget arbete och organisera det på ett effektivt sätt. Du är också flexibel och kan anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Arbetet innehåller många kontakter där du ger stöd på ett serviceinriktat sätt och du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning, vikariat med tillträde 1 april eller enligt överenskommelse tillsvidare dock längst till och med 2027-08-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
