Redovisningsekonom till Pensionsmyndigheten
2025-09-09
Vill du bidra till ett tryggt pensionssystem och arbeta med finansadministration och redovisning i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en redovisningsekonom till enheten för Fondhandel och Frivillig pension i Stockholm.
Om jobbet
Premiepensionssystemet omfattar över 2 500 miljarder kronor - ungefär en fjärdedel av allt fondkapital i Sverige. Enheten för Fondhandel och Frivillig pension ansvarar för att hantera och redovisa de ekonomiska flöden som rör fondhandel, traditionell försäkring och tillfällig förvaltning. Vi arbetar även med fondregistrering, prisreduktioner, fakturering, rapportering och myndighetens administration kring Frivillig pensionsförsäkring.
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta med bokföring, dagliga avstämningar, betalningar, fakturahantering samt upprättande av månads- och årsbokslut. Du får också vara med och utveckla våra redovisningsprocesser och interna kontroller. Arbetet innebär löpande kontakter med exempelvis ramavtalsbank, Riksgälden och Kammarkollegiet - men framför allt ett nära samarbete med kollegorna i det 12 personer starka teamet.
Vi arbetar i försäkringssystemet Pluto och ekonomisystemet UNIT 4 - Agresso och följer ett tydligt uppdrag med höga krav på noggrannhet och kvalitet. Du kommer att vara en viktig del av att säkerställa att våra finansiella flöden hanteras korrekt varje dag, i rätt tid och med rätt kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-09Profil
Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och analytisk. Du är proaktiv, lösningsorienterad och har en utvecklad förmåga att se helheten. Du är trygg i din yrkesutövning, är en god kommunikatör samt besitter en mycket god samarbetsförmåga. Då arbetstempot kan växla är det viktigt att du kan prioritera arbetsuppgifterna, samt att du känner engagemang och ansvarstagande för såväl arbetet som din egen utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har dokumenterad arbetslivserfarenhet och mycket goda kunskaper inom följande områden:
- Bokföring och redovisning i affärssystem som exempelvis UNIT4 (Agresso), SAP, Microsoft Dynamics 365, Workday eller liknande.
- Upprättande av årsbokslut och sammanställning av finansiella rapporter och redovisningsdokument.
- Finansadministration och hantering av betalningsflöden mellan affärssystem och ramavtalsbank.
- Dagliga avstämningar av likvidflöden kopplade till bank- och försäkringsrelaterade transaktioner.
- Avancerad användning av Excel.
- Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, och har även god förmåga att kommunicera på engelska.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med betalningsflöden inom finans- eller försäkringssektorn.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Placeringsort är Stockholm där vårt kontor ligger centralt beläget i Hornstull.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2025-112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Anna Gasslander anna.gasslander@pensionsmyndigheten.se Jobbnummer
9499446