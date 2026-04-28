Redovisningsekonom sökes i Kalmar
2026-04-28
Vill du ta nästa steg i din karriär på ett stabilt och välkänt bolag? Lockas du av en bred roll med eget ansvar, där du får arbeta nära både verksamheten och ekonomin? Vad bra! Vi söker nämligen en redovisningsekonom till vår kund, en möjlighet för dig som trivs i en dynamisk miljö och vill vara med och bidra till fortsatt utveckling tillsammans med ett engagerat team. Ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Perido söker en redovisningsekonom till vår kund, ett etablerat och välkänt företag inom hemelektronik. Du kommer att ingå i avdelningen Financial Services, som stöttar butikskedjorna i deras ekonomiarbete. Tjänsten är placerad i Kalmar och arbetet sker mestadels på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
Du erbjuds en bred roll med varierande arbetsuppgifter och ett stort eget ansvar. Du blir en del av en större ekonomiavdelning där samarbete är centralt och där de tillsammans driver verksamheten framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantering av leverantörsreskontra
In- och utbetalningar samt påminnelser
Kassarapportering
Löpande bokföring
Avstämningar i redovisningen
Rapportering till Skatteverket och andra myndigheter
Månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisningar
Kontakt med ägare, butikspersonal och revisorer
Det kan vara aktuellt med rapportering för koncernbolag
Dina egenskaper
Som person är du strukturerad, engagerad och har en stark drivkraft att utvecklas. Du trivs i en snabbrörlig och utmanande miljö där du får arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du inger förtroende och har ett systematiskt arbetssätt i det du gör. För att lyckas i rollen tror vi även att du är en självgående person med en god datorvana och har lätt för att lära dig nya system.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Eftergymnasial ekonomiutbildning
Minst 3 års erfarenhet som redovisningsekonom med liknande arbetsuppgifter
Förstå och kunna månadsbokslut
Vana och/eller förståelse för att jobba med flera bolag samtidigt, med flera konton (4 enheter)
Erfarenhet av Jeeves och FortnoxTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader, med möjlighet till förlängning. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35776 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
