Redovisningsekonom Munkedal
2025-09-15
Är du en driven och noggrann redovisningsekonom som trivs i en roll där både självständigt arbete och samarbete står i fokus? Vi söker dig som vill bli en viktig del av vårt team på ekonomiavdelningen i Munkedal. Här fungerar vi som ett Shared Service Center, vilket innebär att du kommer arbeta med redovisning och administration för flera bolag inom vår koncern. Vi värdesätter inte bara dina kunskaper i siffror utan även din förmåga att bygga goda relationer och bidra till en positiv stämning. Att vara social och prestigelös är avgörande för att vi ska lyckas tillsammans.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kund- och leverantörsreskontra: Hantera in- och utbetalningar för våra säljbolag i Norge och Danmark.
Löpande redovisning: Ansvara för den löpande redovisningen för de norska och danska säljbolagen.
Bokslut: Arbeta med månadsbokslut för säljbolagen och vara delaktig i det lokala månadsbokslutet.
Momsrapportering: Medverka i momsrapporteringen för de norska och danska säljbolagen.
Prognoser och administration: Upprätta likviditetsprognoser samt administrera projekt och anläggningsregistret.
Stödfunktioner: Vara kontaktperson mot redovisningsbyråer i Norge och Danmark för personalrelaterade frågor, samt agera backup för registrering av leverantörsfakturor.
Processförbättringar: Arbeta med att förbättra flöden i vår leverantörsfakturaportal Medius.Kvalifikationer
Kvalifikationer vi söker:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning.
Erfarenhet av bokslutsarbete.
Goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av systemen JDE och Medius är meriterande.
Bra språkkunskaper i engelska, då du kommer ha internationella kontakter.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
