Redovisningsekonom inom finans/försäkring
Start omgående | Uppdrag till september/oktober med möjlighet till förlängning
Vi söker nu en erfaren Senior Accountant/redovisningskonsult för ett interimuppdrag hos en etablerad koncern med flera verksamhetsområden. Uppdraget passar dig som trivs med att kombinera operativt redovisningsarbete med förbättringsarbete och som snabbt kan skapa struktur, kvalitet och framdrift i ekonomiprocesserna.
Det finns möjlighet att ta semester under sommaren och kunden utgår från att konsulten planerar in några veckors ledighet under juli.
Omfattning: HeltidStart: OmgåendeUppdragslängd: Till september/oktober med möjlighet till förlängningPlacering: Stockholm
Om uppdragetDu kommer att arbeta nära ekonomifunktionen och ha ansvar för redovisning och bokslut i ett eller flera bolag inom koncernen. Fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet i den löpande redovisningen samt att bidra till effektivare arbetssätt och tydligare processer.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Löpande redovisning och bokslutsarbete
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Balansavstämningar och kvalitetssäkring av balansposter
Periodiseringar, reserveringar och andra bokslutsrelaterade bedömningar
Upprättande av årsredovisningar och revisionsunderlag
Moms-, skatte- och deklarationsfrågor
Hantering av anläggningstillgångar och investeringar
Dokumentation av rutiner, kontroller och processer
Identifiering och genomförande av förbättringsåtgärder inom ekonomifunktionen
Arbetssätt och organisation
Det här är en roll för dig som uppskattar ett självständigt uppdrag där du får stort eget ansvar för redovisning, bokslut och kvalitetssäkring.
Rollen är till stor del självständig med eget ansvar för leverans och kvalitet.
Du arbetar nära ekonomifunktionen men driver många frågor på egen hand.
Rapportering sker direkt till ekonomichefen.
Uppdraget genomförs huvudsakligen på plats för att säkerställa en snabb introduktion och ett nära samarbete med verksamheten.
Under sommarmånaderna, framför allt i juli, finns god flexibilitet kring arbetsplats och upplägg.
Arbetsformen efter sommaren diskuteras vidare utifrån verksamhetens behov och konsultens situation.
Vi söker dig somHar flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning och självständigt bokslutsarbete
Är trygg i K2/K3 och årsredovisningsarbete
Har erfarenhet av bolagsansvar eller redovisning för flera bolag
Har mycket god vana av balansavstämningar, revision och dokumentation
Har god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Kan sätta dig in i nya verksamheter och snabbt skapa struktur och ordning
MeriterandeErfarenhet från koncernmiljö
Erfarenhet av fastighetsrelaterad redovisning, investeringstunga verksamheter, försäkring
Erfarenhet av intern kontroll, processutveckling eller effektiviseringsarbete
Erfarenhet av reglerade verksamheter

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och självgående. Du har hög integritet, tar ansvar för dina leveranser och trivs i miljöer där processer behöver utvecklas och förtydligas. Du är lösningsorienterad, prestigelös och van att skapa ordning och reda även när förutsättningarna inte är helt på plats.
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag. Genom oss får du tillgång till både denna tjänst och andra spännande karriärmöjligheter. Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om nya uppdrag. klicka här för att följa!
