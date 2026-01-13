Redovisningsekonom
2026-01-13
Koncernen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för att skapa ett hållbart samhälle. Våra experter arbetar nära forskningen, akademin och industrin för att från forskningen skapa konkreta och hållbara lösningar på morgondagens utmaningar.
Vår verksamhet växer och utvecklas kontinuerligt. Som vår nya Redovisningsekonom blir du en viktig del i vår fortsatta tillväxt när vi nu förstärker vårt ekonomiteam.
Vi söker dig som har en stabil grund inom redovisning och som vill ta nästa steg i en bredare roll. Hos oss får du möjlighet att fördjupa din kompetens, ta större ansvar och vara med och utveckla redovisning, rapportering och digitala arbetssätt i takt med att verksamheten växer. Den här rollen är ny för att stärka vårt team och därmed finns möjligheter för dig att påverka och växa i rollen.
Om rollen
Som Redovisningsekonom kommer du bland annat att få arbeta med reskontror, löpande redovisning och bokslutsuppgifter för moderbolaget Stiftelsen Chalmersindustriteknik och dotterbolag enligt K3-regelverket. Det är en utåtriktad roll och du kommer ha många kontaktytor och nära samarbeten med organisationen som du supportar med ekonomi-, tidrapports- och projektfrågor samt att du aktivt deltar i att utveckla rutiner och processer inom ekonomifunktionen. Du får ett stort eget ansvar samtidigt som du ingår i ett tryggt och stabilt team med nära samarbeten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Kund- och Leverantörsreskontra
Löpande redovisning och avstämningar
Projektfakturering och projektredovisning
Delaktig i månads- och årsbokslut samt rapportering
Kontroll av tidrapporter och resor/utläggsredovisning
Momsredovisning
Betalningar och likviditetsplanering
Administration
Om dig
Du är en person som ser möjligheter, är öppen för förändringar och gärna bidrar med förslag. Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och är en riktig teamspelare. Din nyfikenhet och intresse för att arbeta med redovisningsfrågor och intresse för utveckling av system och digitala processer kommer vara till stor nytta i rollen.
Du är inte rädd för att hugga i där det behövs. Vi ser gärna att du som person är noggrann, lättlärd, flexibel och strukturerad. Vidare är du prestigelös med en god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Kvalifikationer
Relevant universitets- och högskoleutbildning med inriktning redovisning
Minst 2-3 års aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller från revisionsbyrå
Mycket goda kunskaper i MS Office och i synnerhet Excel
Meriterande är erfarenhet av projektstyrd verksamhet, konsultverksamhet samt god förståelse för forsknings- eller utvecklingsverksamheter
Meriterande men inget krav är arbete med löneberedning
Om anställningen och ansökan
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt enligt överenskommelse. Placering är på vårt kontor i centrala Göteborg och då rollen kräver att du är verksamhetsnära finns ett behov att du är tillgänglig på kontoret större del av tiden.
Sista ansökningsdatum: 2026-02-01. Urval kommer att ske löpande och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättningen.
Vi ser gärna att du skriver ett personligt brev ihop med din ansökan (CV).
Vi erbjuder
På Chalmers Industriteknik erbjuder vi en dynamisk och innovativ miljö och en roll i en spännande och växande verksamhet med fokus på problemlösning, där du är med och påverkar morgondagen. Vi tar tillvara på din kompetens men också din vilja att utvecklas.
Om Chalmers Industriteknik
Chalmers Industriteknik omsätter idag ca 200 Msek och verksamheten består för närvarande av moderbolaget Stiftelsen Chalmers Industriteknik, med ca 100 anställda, och dotterbolaget CIT Renergy, med ca 35 anställda. Vi arbetar i olika innovations- och utvecklingsprojekt, både inom den offentliga och privata sektorn, där en stor del av projekten är offentligt finansierade.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller Chalmers Industriteknik är du välkommen att kontakta:
Katarina Hagby, CFO - katarina.hagby@chalmersindustriteknik.se
/ 0733 035 093
Sara Wagiström, HR Partner - sara.wagistrom@chalmersindustriteknik.se
/ 0701 494 798
