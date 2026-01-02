Redovisningsekonom
2026-01-02
Är du en noggrann redovisningsekonom som vill arbeta med både ekonomi och lön i ett engagerat team?
Vår nuvarande redovisningsekonom går vidare i sin karriär och vi söker därför en lika engagerad, positiv och trygg efterträdare till vårt ekonomiteam. Trivs du i en bred roll med eget ansvar och nära samarbete med verksamheten? Då kan du vara den vi söker!
Tjänsten som redovisningsekonom
Som redovisningsekonom hos Enter Ställningar är du en del av ett ekonomi- adminstrationsteam på fem personer som tillsammans ansvarar för bolagets ekonomiadministration. Du arbetar med löpande redovisning, bokslut och lönehantering och är ett viktigt stöd till både chefer och medarbetare i ekonomiska och administrativa frågor.
Rollen innebär ansvar för:
• Löpande redovisning
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering
• Moms-, skatte- och arbetsgivardeklarationer
• Avstämningar och periodiseringar
• Delaktighet i månads- och årsbokslut
• Lönehantering för tjänstemän och kollektivanställda
• Support för medarbetare i löne- och ekonomirelaterade frågor
• Bidra till utveckling och förbättring av bolagets rutiner och processer
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomi och kontor
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom och som känner dig trygg i både redovisning och lönehantering. Du är van att arbeta självständigt, men trivs också med att samarbeta nära andra.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet av redovisning och löneadministration
Erfarenhet av lönehantering (meriterande med lönesystem AGDA)
Erfarenhet av redovisningssystem (meriterande med affärssystem Pyramid)
God systemvana och intresse för struktur och förbättringsarbete
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, gärna även engelska
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du är prestigelös och kommunikativ, trivs med att samarbeta och bidrar aktivt till en positiv och trivsam stämning på kontoret. Du tycker om att hjälpa till där det behövs och vara en del av ett lag. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om Enter Ställningar
Enter Ställningar har över 70 års erfarenhet av ställningsmontage och väderskydd. Vi är STIB-auktoriserade och certifierade enligt ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001. Sedan 2023 är vi en del av Instalco-koncernen. Med nästan 140 medarbetare utför vi allt från små till stora projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Hos oss är säkerhet, kvalitet och engagemang grundläggande värden. Vi ser laganda som en självklar del av vår kultur.
Här kan du läsa mer om Enter Ställningar: www.enter.se
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Placeringsort: Uddevalla (resor till bolagets andra kontor kan förekomma vid behov)
B-körkort är ett krav
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta: Katarina Lindblad, Ekonomichef/ Vice VD - 070-343 58 79
Frågor om rekryteringsprocessen?
Kontakta: Klaudia Elmelid, HR Business Partner - klaudia.elmelid@enter.se
Skicka din ansökan med CV till: klaudia.elmelid@enter.se
Märk gärna din ansökan med "Redovisningsekonom Uddevalla" i ämnesraden. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-14. Intervjuer planeras preliminärt under måndag och tisdag eftermiddag, vecka 4.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: klaudia.elmelid@enter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom Uddevalla". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enter Ställningar AB
(org.nr 556022-0476)
Gräskärrsvägen 2 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ekonomichef
Katarina Lindblad katarina.lindblad@enter.se 0703435879 Jobbnummer
