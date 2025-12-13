Redovisningsekonom
2025-12-13
Dina arbetsuppgifter
Redovisningsarbete för VCC och dotterbolag
Bokslutsarbete
Momsrapportering
Harmoniserings- och effektiviseringsarbete
Övriga redovisningsrelaterade arbetsuppgifter
Analys av stora datamängder

Kvalifikationer
Omfattande erfarenhet av arbete i stora internationella bolag är meriterande
Erfarenhet av SAP och Hyperion FM är meriterande
God kunskap i svensk redovisningspraxis (Swedish GAAP) och IFRS
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Intresse för dataanalys, automation och digitalisering
Examen i företagsekonomi eller motsvarande
Stark förståelse för finansiella processer och system, samt förmåga att implementera och driva dessa på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
Du kommer även att spela en aktiv roll i att förbättra och standardisera befintliga processer. Rollen innebär samarbete med koncernens globala redovisningscenter i Europa, lokala landsansvariga kontakter, intressenter på huvudkontoret, revisorer samt skatterådgivare. Under månadsbokslut kommer du att ha en ledande roll för att säkerställa rapportering av hög kvalitet inom området.
Hög integritet, positiv inställning, flexibilitet samt mycket god kommunikationsförmåga är avgörande för att lyckas i denna roll.
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: rekrytering@doerbemanning.se
