Redovisningsekonom - konsultuppdrag start april
Till vår kund söker vi nu en självgående och engagerad redovisningsekonom för ett konsultuppdrag om sex månader. Uppdraget är på heltid med önskvärd start i april och kontoret är beläget i Göteborg. Det här är en möjlighet för dig som vill kliva in i en ansvarsfull roll där din kompetens värdesätts och där du får arbeta brett inom redovisning.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som redovisningsekonom blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team om fyra personer där samarbete, ansvar och kvalitet genomsyrar arbetet. Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs med att arbeta med helheten inom redovisning och som uppskattar en kombination av operativa och mer kvalificerade uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Löpande bokföring
Hantering av in- och utbetalningar
Avstämningar
Moms- och skattedeklarationer
Ansvar för anläggningsregister
Bokslutsarbete
Du arbetar nära dina kollegor inom ekonomi och bidrar aktivt till att säkerställa kvalitet och struktur i samtliga delar av redovisningsprocessen.
Det här är ett konsultuppdrag där du går in som anställd via SJR.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och en god förståelse för hela redovisningsflödet. Du känner dig trygg i din kompetens och trivs i en roll där du tar ansvar för allt ifrån löpande bokföring till årsbokslut för dina bolag. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift, har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya processer och rutiner. Erfarenhet av arbete i Movex eller Microsoft Dynamics 365 är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person har du ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och har lätt för att se sammanhanget bakom siffrorna. Du är en teamspelare som samarbetar med andra och hugger i där det behövs, är prestigelös och bidrar till en positiv kultur.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Liina Fagerberg på 0766-002250 eller via liina.fagerberg@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Liina Fagerberg liina.fagerberg@sjr.se +46 76 600 22 50
