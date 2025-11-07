Receptionsansvarig
Ekerum Golf & Resort AB / Receptionistjobb / Borgholm Visa alla receptionistjobb i Borgholm
2025-11-07
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerum Golf & Resort AB i Borgholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Ekerum Resort på Öland söker nu en receptionsansvarig som vill vara navet i vårt hotell, där du ser till att våra gäster får ett varmt välkomnande och en oförglömlig vistelse.
Om rollen Som receptionsansvarig på Ekerum Resort kommer du att:
Ansvara för receptionen med fokus på gästupplevelse och att säkerställa effektiva rutiner i det dagliga arbetet.
Ta emot och checka in/ut gäster.
Hjälpa golfgäster och hantera olika oförutsedda situationer med lugn och servicekänsla.
Jobba nära bokningen och restaurangen för att skapa en smidig gästupplevelse.
Leda och stötta teamet så att alla trivs och levererar bästa möjliga service.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och bemötande.
Är strukturerad, självgående och kan hantera högt tempo.
Är en god ledare som motiverar teamet och skapar ett positivt arbetsklimat.
Har erfarenhet av receptionsarbete på hotell
Uppskattar ett varierande schema som inkluderar dag-, kväll- och helgpass.
Vi erbjuder
En spännande och varierad tjänst på Ölands största resort.
Ett trevligt och engagerat team med högt i tak.
Möjlighet att påverka gästens upplevelse och resortens utveckling
Anställning
Arbetstid: 80-100%
Anställning: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerum Golf & Resort AB
(org.nr 556559-4032), http://ekerum.com Arbetsplats
Ekerum Resort Öland Kontakt
Mia Sandell mia.sandell@ekerum.com Jobbnummer
9593350