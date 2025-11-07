Receptionsansvarig

Ekerum Golf & Resort AB / Receptionistjobb / Borgholm
2025-11-07


Ekerum Resort på Öland söker nu en receptionsansvarig som vill vara navet i vårt hotell, där du ser till att våra gäster får ett varmt välkomnande och en oförglömlig vistelse.
Om rollen Som receptionsansvarig på Ekerum Resort kommer du att:
Ansvara för receptionen med fokus på gästupplevelse och att säkerställa effektiva rutiner i det dagliga arbetet.
Ta emot och checka in/ut gäster.
Hjälpa golfgäster och hantera olika oförutsedda situationer med lugn och servicekänsla.
Jobba nära bokningen och restaurangen för att skapa en smidig gästupplevelse.
Leda och stötta teamet så att alla trivs och levererar bästa möjliga service.

Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och bemötande.
Är strukturerad, självgående och kan hantera högt tempo.
Är en god ledare som motiverar teamet och skapar ett positivt arbetsklimat.
Har erfarenhet av receptionsarbete på hotell
Uppskattar ett varierande schema som inkluderar dag-, kväll- och helgpass.

Vi erbjuder
En spännande och varierad tjänst på Ölands största resort.
Ett trevligt och engagerat team med högt i tak.
Möjlighet att påverka gästens upplevelse och resortens utveckling

Anställning
Arbetstid: 80-100%
Anställning: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekerum Golf & Resort AB (org.nr 556559-4032), http://ekerum.com

Arbetsplats
Ekerum Resort Öland

Kontakt
Mia Sandell
mia.sandell@ekerum.com

Jobbnummer
9593350

