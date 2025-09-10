Receptions- och konferenschef - Vikariat
2025-09-10
Best Western Royal Star Hotel är ett fyrstjärnigt affärs- och konferenshotell som är beläget i Älvsjö intill Stockholmsmässan. Hotellet har 103 rymliga och välinredda rum, anpassade för både konferensgäster och barnfamiljer. Vi har även tre konferenslokaler, bar, à la carte restaurang samt ett av Stockholms största hotellgym.
Rollen
Vi söker nu en receptions- och konferenschef på heltid. Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år med möjlighet till förlängning. I tjänsten ingår dag och kvällstjänstgöring samt helgarbete.
Vi söker dig som har erfarenhet av hotellreception och konferens och som behärskar hotellsystemet Opera. Du ska ha tidigare erfarenhet från hotellreception, gärna i ledande befattning. Har du arbetat inom kedjan Best Western är det meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Övriga språk är meriterande. Du är en person som är självgående, glad, flexibel, engagerad och stresstålig. Du ska vara professionell i din inställning och ha hög social kompetens. I rollen som receptionschef är du den operativa ledaren i receptionen och ansvarar för den dagliga driften av reception och konferens.
Dina ansvarsområden
Du kommer att utföra sedvanliga receptionsuppgifter såsom in- och utcheckning, telefonväxel, kassahantering, rumsbokningar, konferensbokningar, öppna/stänga i våra bokningskanaler samt att ta väl hand om våra gäster.
Uppskatta ett varierande schema som inkluderar dag-, kväll- och helgpass.
Vara prestigelös och hjälpas åt där det behövs - oavsett arbetsuppgift.
Du är självgående och kan arbeta med frihet under ansvar.
Du ansvarar för schemaplanering och bemanning.
Du kommer att ha avdelningsansvar med direktrapportering till hotellchefen.
Rekrytering sker löpande. Tjänsten ska vara tillsatt senast den 1 november. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: denice@royalstar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptions- och konferenschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cadhotels Älvsjö AB
(org.nr 556551-8585), http://www.royalstarhotel.se
Mässvägen 1 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Best Western Royal Star Hotel Jobbnummer
9501579