Receptionist
Getnö Gård AB / Receptionistjobb / Tingsryd Visa alla receptionistjobb i Tingsryd
2026-03-02
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Getnö Gård AB i Tingsryd
Som receptionist på Getnö Lake Åsnen Resort är du vårt ansikte utåt och den första personen våra gäster möter. Du välkomnar besökare från hela Europa, bland annat Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Österrike och Schweiz, och ser till att de får en varm, professionell och minnesvärd start på sin vistelse.
Receptionen är navet i vår verksamhet. Här möter du gäster i alla åldrar och situationer, och ingen dag är den andra lik.
Vi söker en glad, öppen och social person, som tar ansvar och egna initiativ. Du har bra ordningssinne och är serviceinriktad. Det kommer vara rätt högt tryck på arbetet under högsäsongen, vilket ställer krav på att du måste vara stresstålig och klara av att ha många bollar i luften samtidigt.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
I rollen som receptionist arbetar du med varierande uppgifter, bland annat:
In- och utcheckning av gäster till stugor och camping
Bokning och uthyrning av båtar, kanoter och andra aktiviteter
Gästservice och turistinformation om området, naturupplevelser och sevärdheter
Administrativa uppgifter såsom bokningar, betalningar och e-post/telefon
Vid konferenser: arbete som konferensvärd/värdinna
Vid behov: hjälpa till med servering i Bistro Mat
Variation och ansvar gör jobbet både utvecklande och roligt.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i mötet med människor
Har god organisationsförmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Tycker om att arbeta i en levande miljö där tempo och innehåll kan variera
Kvalifikationer (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Datavana och förmåga att arbeta administrativt
Gymnasieutbildning eller pågående utbildningKörkortskrav
Meriterande
Erfarenhet från turism, besöksnäring eller serviceyrken
Erfarenhet av receptionsarbete eller konferensvärdskap
Kunskaper i tyska, nederländska eller andra europeiska språk
Fakta om tjänsten
Tjänst: Receptionist
Anställningsform: Säsongsanställning
Period: Maj - Juni - juli - augusti (- september)
Omfattning: Heltid eller deltid (flera tjänster kan tillsättas)
Arbetstider: Varierande - dag, kväll och helg
Receptionens öppettider under högsäsong: 09.00-12.30 | 14.00-19.00
Lön: Enligt avtal
Vi följer kollektivavtal med VISITA/HRF för turistanläggningar
Övrigt: Personalboende finns om så önskasvid behov
Sista dag att ansöka är 30 April , men vi rekryterar löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligtSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via e-post till ingrid@getnogard.se
Vi ser fram emot att höra från dig och lära känna dig!
Vänligen märk din ansökan med ditt namn och vilken tjänst du söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@getnogard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Getnö Gård AB
(org.nr 556421-3543), http://www.getnogard.se
Getnö Gård (visa karta
)
360 10 RYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769920