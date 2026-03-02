Receptionist

Getnö Gård AB / Receptionistjobb / Tingsryd
2026-03-02


Som receptionist på Getnö Lake Åsnen Resort är du vårt ansikte utåt och den första personen våra gäster möter. Du välkomnar besökare från hela Europa, bland annat Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Österrike och Schweiz, och ser till att de får en varm, professionell och minnesvärd start på sin vistelse.
Receptionen är navet i vår verksamhet. Här möter du gäster i alla åldrar och situationer, och ingen dag är den andra lik.
Vi söker en glad, öppen och social person, som tar ansvar och egna initiativ. Du har bra ordningssinne och är serviceinriktad. Det kommer vara rätt högt tryck på arbetet under högsäsongen, vilket ställer krav på att du måste vara stresstålig och klara av att ha många bollar i luften samtidigt.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Arbetsuppgifter
I rollen som receptionist arbetar du med varierande uppgifter, bland annat:
In- och utcheckning av gäster till stugor och camping

Bokning och uthyrning av båtar, kanoter och andra aktiviteter

Gästservice och turistinformation om området, naturupplevelser och sevärdheter

Administrativa uppgifter såsom bokningar, betalningar och e-post/telefon

Vid konferenser: arbete som konferensvärd/värdinna

Vid behov: hjälpa till med servering i Bistro Mat

Variation och ansvar gör jobbet både utvecklande och roligt.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i mötet med människor

Har god organisationsförmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt

Tycker om att arbeta i en levande miljö där tempo och innehåll kan variera

Kvalifikationer (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Datavana och förmåga att arbeta administrativt

Gymnasieutbildning eller pågående utbildning

Körkortskrav
Meriterande
Erfarenhet från turism, besöksnäring eller serviceyrken

Erfarenhet av receptionsarbete eller konferensvärdskap

Kunskaper i tyska, nederländska eller andra europeiska språk

Fakta om tjänsten
Tjänst: Receptionist
Anställningsform: Säsongsanställning
Period: Maj - Juni - juli - augusti (- september)
Omfattning: Heltid eller deltid (flera tjänster kan tillsättas)
Arbetstider: Varierande - dag, kväll och helg
Receptionens öppettider under högsäsong: 09.00-12.30 | 14.00-19.00
Lön: Enligt avtal
Vi följer kollektivavtal med VISITA/HRF för turistanläggningar
Övrigt: Personalboende finns om så önskasvid behov
Sista dag att ansöka är 30 April , men vi rekryterar löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via e-post till ingrid@getnogard.se
Vi ser fram emot att höra från dig och lära känna dig!
Vänligen märk din ansökan med ditt namn och vilken tjänst du söker.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Getnö Gård AB (org.nr 556421-3543), http://www.getnogard.se
Getnö Gård (visa karta)
360 10  RYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9769920

