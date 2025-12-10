Receptionist
Möllstrands Trafikskola AB växer och vi söker nu en engagerad och serviceminded receptionist till vårt team i Helsingborg. Vi söker dig som vill vara ansiktet utåt och skapa en trygg och välkomnande miljö för våra elever.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som receptionist hos oss har du en central roll i verksamheten. Du kommer bland annat att:
Ta emot kunder och ge professionell service i receptionen
Hantera bokningar av lektioner och kurser
Svara på mejl och telefonsamtal
Hjälpa elever med information om utbildningar, paket och betalningar
Administrativa uppgifter kopplade till elevärenden och skolans dagliga drift
Stötta trafiklärare och ledning med enklare administrativa arbetsuppgifter
Vi söker dig som
Har god servicekänsla och trivs med att möta människor
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god datorvana och lätt att lära dig nya system
Erfarenhet av reception, kundservice eller administration är meriterande
Erfarenhet från trafikskola eller branschen är ett plus, men inget krav
Vi erbjuder
En stabil och växande arbetsplats
Ett trevligt och engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom kundservice och administration
En arbetsmiljö där kvalitet, service och elevens behov står i centrumOm företaget
Möllstrands Trafikskola AB är en växande trafikskola i Helsingborg som arbetar professionellt och elevfokuserat. Vi erbjuder utbildning för B-behörighet och flera tilläggstjänster. Nu vill vi utöka teamet med en ny receptionist som vill växa tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Ansök redan idag
E-post: johan@mollstrands.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan som Receptionist".
(org.nr 559461-6228)
Kopparmöllegatan 11 A (visa karta
)
254 35 HELSINGBORG
