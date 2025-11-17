Receptionist
2025-11-17
Dina arbetsuppgifter
Är du i början av din karriär och brinner för service, samt vill du bygga ett brett professionellt nätverk i spännande miljöer? Har du avklarad gymnasieutbildning och beskriver dig själv som social, positiv och glad? Då kan det här vara en perfekt möjlighet för dig!
Randstad söker nu ambulerande receptionister till vår servicepool för uppdrag i Stockholm, med start enligt överenskommelse. Detta är en utmärkt tjänst för dig som exempelvis nyligen tagit studenten och vill ta dig an nya utmaningar efter dina studier.
Vi arbetar med flera spännande kunder, bland annat advokatbyråer, banker och fastighetsbolag - vilket gör att din arbetsdag blir både varierad och omväxlande. Här får du chansen att arbeta på olika arbetsplatser, ibland på samma ställe under ett par dagar och ibland på olika platser. Utöver receptionistsysslor kan du även vara kontorsvärdinna, växelmedarbetare eller kontorsvaktmästare.
Som ambulerande receptionist kommer du att få en introduktion och upplärning på mellan 10-15 olika arbetsplatser. Efter det kommer du att arbeta på olika av våra kunders kontor, vilket ger dig en fantastisk möjlighet att bredda ditt kontaktnät och utveckla dig i din karriär.
Vi söker dig som trivs med omväxling och är flexibel - precis som våra kollegor i servicepoolen.
Låter detta som ditt nästa steg? Ansök redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kan variera på olika arbetsplatser men vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Ta emot och välkomna besökare på ett professionellt och välkomnande sätt
Hantera och distribuera inkommande och utgående post
Säkerställa att receptionen och gemensamma ytor hålls representativa och ordnade
Ansvara för daglig skötsel och underhåll av kaffemaskinen för personal och besökare
Svara i telefon och hos vissa kunder svara på inkommande samtal från deras växel

Kvalifikationer
Avklarad gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (vissa av våra kunder är internationella)
Erfarenhet från servicearbete
Goda kunskaper i officepaketet

Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
