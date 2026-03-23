Receptionist
Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Är du i början av din karriär och vill arbeta med service där du får möjlighet att knyta många nya kontakter? Har du avklarad gymnasieutbildning samt beskriver dig själv som social, glad och positiv? Då har vi nästa uppdrag för dig! Randstad söker nu, för start enligt överenskommelse, ambulerande receptionister till vår servicepool till centrala och norra Stockholm. En perfekt tjänst för bland annat dig som de senaste åren har tagit studenten och nu är redo för andra utmaningar än studier. Låter det här som ditt nästa kliv? Då hoppas vi på din ansökan redan idag!
Vi har flera kunder med receptioner, till exempel advokatbyråer, banker och fastighetsbolag. Det kan göra din dag både spännande och omväxlande. Inte för att du jäktar mellan olika arbetsplatser, utan för att den ena dagen inte alltid är den andra lik. Du kan till exempel arbeta en - eller några - dagar på ett ställe och sedan få arbeta på andra arbetsplatser. Mestadels är du receptionist men det förekommer också dagar då du agerar Kontorsvärdinna, växelmedarbetare och kontorsvaktmästare. Självklart får du alltid en bra introduktion och upplärning så att du är bekväm med vad du förväntas göra.
Vi tror att du gillar omväxling och är flexibel, precis som dina kollegor i vår servicepool i dag. I rollen som ambulerande receptionist kommer du att bli upplärd på mellan 10-15 arbetsplatser och därefter ambulera där emellan. Här får du varierande arbetsplatser och arbetsmiljö samt möjlighet att bredda ditt kontaktnätverk - perfekt för dig som är i början av din karriär.
För att lyckas i rollen som receptionist är du social och gillar att ta för dig. Du ser det som en möjlighet med ett arbete där det är både högt och lågt i tak och är inte rädd att ta tag där det behövs. Vidare är du flexibel liksom en glad och positiv person. Trivs du dessutom i mötet med många nya ansikten, såväl kunder som kolleger, kommer du bli en uppskattad receptionist. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Ansvarsområden
Ta emot besökare
Posthantering
Se till att ytorna är representativa
Underhållning av kaffemaskinen
Kvalifikationer
Här behöver du:
Avklarad gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande (ej krav) om du har servicevana (från exempelvis handel eller restaurang) och goda kunskaper i Officepaketet. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
