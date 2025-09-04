Receptionist
2025-09-04
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken. Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare, KUT.
2025 rankades vårt tandläkarprogram som nummer sju i världen och plats tre i Europa på en av världens viktigaste rankningslistor av universitet. Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sex tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska undervisningsdelen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan.
Välkommen till oss, vi är cirka 270 medarbetar som gör skillnad.
Enheten för Klinikstöd arbetar med att på olika sätt stödja klinikerna vid universitetstandvården. I stödfunktionen ingår reception, dentalverkstad, sterilcentral, administratörer, studentexpedition samt journalsystemförvaltning. Nu söker vi en receptionist till vår reception som hör till studentklinikerna.
Din roll
Vill du bli en av de första personer våra patienter möter när de kommer till oss, och bidra till att de känner sig både välkomna och trygga? Då kan rollen som receptionist hos oss på Klinikstöd vara rätt för dig.
Som receptionist är du en viktig del av det professionella bemötande vi vill erbjuda både patienter och studenter. Du kommer bland annat att ta emot patienter och ansvara för betalningar, besvara frågor från både våra patienter och studenter, hantera telefonkontakter via TeleQ, sköta viss posthantering och ansvara för uppgifter kopplade till vår studentverksamhet.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor, har en känsla för service och kan skapa ett professionellt och vänligt bemötande i alla situationer.
Hos oss får du en central roll i en dynamisk miljö där samarbete, omtanke och kvalitet är ledord.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med patientkontakter och har vana vid att arbeta i en vårdmiljö. För att passa in i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer.
• Utbildad inom tandvård/vård eller har erfarenhet av receptionsarbete inom tandvård/vård
• Gymnasieexamen eller likvärdig kompetens
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet och är van av att använda IT-baserade stödsystem
Meriterande
• Erfarenhet av patientadministrativt arbete
• Vana att arbeta i journalsystemet T4
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i den här rollen tycker du om att arbeta i en miljö med mycket människor omkring dig. Du har förmåga att organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Vi förutsätter även att du är noggrann och känner stort engagemang för ditt arbete. Du arbetar verksamhetsnära och kan rycka i där det behövs. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid beroende på verksamhetens behov. Vi lägger särskilt stor vikt vid samarbetsförmåga och personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberg
Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 september 2025.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
