Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnade för gäster i april 2024. Gäster som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och vin guidar vi våra gäster genom en resa av smaker och dofter. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad Receptionist som blir Hotel Fratellis ansikte utåt. I rollen kommer du att vara den första personen som våra gäster möter och därför har du en avgörande roll i att skapa ett positivt första intryck. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera att snabbt ta kontakt med våra gäster samt erbjuda tydlig information och vägledning. Du kommer att hantera telefonsamtal, e-post och utföra administrativa uppgifter som mötesrumsbokningar och se till att säkerhetsprotokoll följs noggrant för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
För att vara framgångsrik i denna roll är det önskvärt med erfarenhet av liknande arbete och goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska. Vi söker någon med en positiv attityd, förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och behålla lugnet även i stressiga situationer. Du kommer att vara en viktig representant för hotellet varför det är avgörande att du är bra på att ta människor med olika bakgrund och personligheter. Du har kunskaper i Office-programmen eller andra hotell bokningssystem och är en teamspelare med god kommunikationsförmåga. Flexibla arbetstider är en självklarhet för oss och du kan förvänta dig att arbeta både dagtid, kvällar, nätter och helger.
Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: Okt 2025
Omfattning: Deltidstjänst
Lön: Månadslön Ersättning
