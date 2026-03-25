Receptionist - Heltid
2026-03-25
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en receptionist till deras verksamhet i Södertälje. Det här är en roll för dig som trivs i en social och varierad arbetsmiljö där du är en viktig del av det dagliga flödet.
Som receptionist är du ofta den första kontakten och bidrar till ett professionellt och välkomnande intryck. Rollen erbjuder variation och möjlighet att utvecklas inom service och administration.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Ta emot besökare och ge ett professionellt bemötande
Hantera inkommande samtal och mejl
Administrativa uppgifter och stöd till organisationen
Bokningar och enklare koordinering
Bidra till en trivsam och välorganiserad arbetsmiljö
KvalifikationerVi söker dig som:
Har en serviceinriktad inställning och trivs med att möta människor
Är strukturerad och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Har god kommunikativ förmåga
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet är inte ett krav - vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning.
Meriterande
Erfarenhet av serviceyrken eller receptionsarbete
Vana av administrativa uppgifter
God datorvana
Om anställningen
Heltid eller deltid beroende på uppdrag
Arbetstider enligt överenskommelse
Placering i Södertälje
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9817726