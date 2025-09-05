QA /Test Engineer på Sigma Technology
Sigma Technology North Solutions AB fortsätter digitalisera Norrland, därför söker vi dig som vill vara med på vår resa.
Som anställd hos oss på Sigma Technology erbjuds du en trygg anställning. Du uppmuntras att påverka din karriärväg genom agila utvecklingsmetoder. Du kommer att arbeta i en internationell miljö med medarbetare från hela världen, tack vare vårt stora kundnätverk inom olika branscher och områden med varierande uppdrag, finns det alltid en ny utmaning att ta sig an!
Vilken blir din nästa utmaning?
Vi sätter dig som konsult i fokus, det viktigaste för oss är att du som konsult och medarbetare mår bra och har rätt förutsättningar för att utvecklas. Vi tror på långsiktighet och vill därför att du ska trivas hos oss, länge!
Vi på Sigma Technology är otroligt stolta över att våra medarbetare har röstat fram oss som topp-3 Sveriges bästa arbetssgivare hela 4 år i rad: 2019, 2020, 2021 och 2022.
Vi värdesätter gemenskap och uppmuntrar till sociala aktiviteter, teambuilding och utbildningar för att tillsammans skapa en arbetsmiljö där vi skall trivas och växa. Intern kompetensöverföring anser vi är viktigt och delar gärna med oss av intressanta projekt och nya tekniker - kanske du har ett eget intresse som du vill dela med dig av?
Vår vision är att sprida vår kunskap för att hjälpa att skapa en mer inkluderande digital värld. Det genomsyrar allt vi gör liksom våra värderingar: jämställdhet, hållbarhet och tillgänglighet som vi tillsammans ansvarar för att upprätthålla.
Baskunskaper
Vem är du?
Du som brinner för systemutveckling med avancerade system där miljön är i teknikens framkant kommer att trivas på Sigma Technology. Att arbeta agilt, planera och organisera ditt arbete är en självklarhet. Som person är du prestigelös, handlingskraftig och har god kommunikationsförmåga. Du är en engagerad person som har social kompetens och strävar ständigt efter förbättring samt är lyhörd och ödmjuk. Du är flexibel och har förståelse för att vissa uppdrag är under längre perioder medan vissa kommer vara under kortare perioder. Alla uppdrag är utvecklande för både dig, oss och kunden då vi erbjuder certifieringar, utbildning och förkovrande av kompetensutbyte mellan varandra.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Du har en examen inom data-eller systemvetenskap eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har minst 3 års erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
C++, Java, C# eller Python
js., React, JavaScript eller TypeScript
Kunskap i Azure, AWS eller GCP
BI
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift i engelska
Vi erbjuder
På Sigma Technology strävar vi efter innovation och utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på dig. Vi erbjuder Dig goda möjligheter till utveckling och en variation av uppdrag. Kontorslokaler i toppklass, bonus incitament, gemensam Summit, AW, luncher, aktiviteter som främjar vår hälsa osv...
Vi tror på långsiktighet och vill att Du ska trivas hos oss, länge! Som konsult på Sigma får arbetar du med spännande uppdrag och möjlighet att knyta många kontakter både internt och externt. Vi tycker att det är viktigt att du trivs på jobbet och att vi har roligt tillsammans!
Vår vision -Expect a better tomorrow, genomsyrar både verksamheten och vår hållbarhetsengagemang där Sigma är engagerade i bland annat Star for Life och Mentor. Läs mer på www.sigmatechnology.com
Med oss får du förverkliga dina ambitioner och ha roligt på vägen. Ersättning
