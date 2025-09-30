Python utvecklare
Är du en nyfiken utvecklare med ett intresse för nätverk och infrastruktur? I denna roll får du arbeta nära affären och vara med och utveckla lösningar i ett av Nordens mest avancerade nätverk. Du blir en del av ett kunnigt team där din kompetens inom CRM-utveckling bidrar till att skapa stabila, effektiva och innovativa system i en snabbt föränderlig miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Utvecklare till CRM kommer du att spela en central roll i att underhålla och vidareutveckla ett affärskritiskt ekosystem för försäljning till små och medelstora företag. Du blir en del av ett litet team som arbetar proaktivt med att säkerställa systemens stabilitet och funktionalitet, samt reaktivt vid incidenter.
Du erbjuds
• Möjligheten att få vara del av ett långsiktigt konsultuppdrag, på inledningsvis 6 månader med stor chans till förlängning
• Möjlighet att arbeta med ett meningsfullt projekt med utrymme för professionell utveckling och innovativ problemlösning, där du bidrar till att forma ett nyckelverktyg för verksamheten
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig under hela projektets gång
Dina arbetsuppgifter
• Underhålla applikationer inom CRM-ekosystemet
• Reagera på incidenter och lösa tekniska problem
• Initiera och driva förbättringar av befintliga system
• Utveckla och implementera nya API:er
• Utveckla och underhålla säljar-frontend
• Utveckla och underhålla kundportal för offerthantering
VI SÖKER DIG SOM
• God kunskap i Python
• God kunskap i Elasticsearch
• Grundläggande förståelse för Kubernetes
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• Proaktiv och reaktiv förmåga vid incidenthantering
Det är meriterande om du har
• Kunskap om Django
• Erfarenhet av Docker
• Kännedom om PostgreSQL/PostGIS
• Erfarenhet av React och Redux
• Kunskap om Devops och Azure DevOps
• Erfarenhet av Eloquent ORM eller SQLAlchemy
• Kännedom om CronJobs
• Erfarenhet av Recaptcha
• Erfarenhet av MySQL
• Kännedom om Power BI
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
