Interim enhetschef till central statlig förvaltningsmyndighet
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2026-06-03
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Om uppdraget
Söker du ett meningsfullt och ansvarsfullt ledaruppdrag inom statsförvaltningen? Vi söker nu en erfaren interim enhetschef till en central statlig förvaltningsmyndighet i Stockholm.
Enheten ansvarar för ärenden om statsbidrag till förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer och ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, samt uppföljning och utvärdering av dessa. I enhetens ansvar ligger även överinseende av kulturmiljölagens tillämpning samt utveckling och uppföljning av det uppdragsarkeologiska systemet. Just nu driver enheten dessutom ett viktigt projekt för att utveckla förutsättningarna för ett proaktivt och systematiskt arbete med fornminnen inför åtgärder i landskapet.
Uppdraget är på 100 % med start i slutet av augusti eller under september (önskat startdatum 2026-08-17). Uppdraget löper tills vidare i avvaktan på permanent rekrytering och beräknas pågå i 6–12 månader.
Rollen och arbetsuppgifterna
Som interim enhetschef leder du enhetens nio medarbetare (ytterligare två håller på att rekryteras) som består av specialister, utredare och handläggare. Samtliga är stationerade i Stockholm, men har möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Enheten har haft olika tillförordnade lösningar under de senaste två åren och brottas för närvarande med vissa arbetsmiljöutmaningar. Ditt fokus blir därför att skapa stabilitet, trygghet och arbetsro.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Att leda, motivera och utveckla experter och specialister i deras dagliga arbete.
Fullt personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten.
Att ingå i avdelningens ledningsgrupp och bidra till myndighetens övergripande mål.
Att driva förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som interim chef behöver du:
Erfarenhet: Flera års erfarenhet som chef med dokumenterat personal-, verksamhets- och budgetansvar.
Bakgrund: Gedigen erfarenhet från statsförvaltningen, gärna inom områden som bidragsgivning, kultur eller natur.
Ledarskap: Praktisk erfarenhet av förändringsledning samt erfarenhet av att leda experter och hantera olika perspektiv och uppfattningar om uppdraget.
Utbildning: Akademisk examen inom juridik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller ekonomi. Det är meriterande om den är i kombination med kulturarvsområdet.
Personliga egenskaper: Du är kommunikativ, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du har förmågan att hålla riktningen, motivera medarbetare samt agera konstruktivt även i situationer där viljor och åsikter går isär.
Det är meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet av kulturmiljövårdens lagstiftning samt andra lagrum som reglerar samhällsbyggandet.
Om ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Då tillträde önskas under sensommaren/tidig höst 2026 ser vi fram emot din intresseanmälan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
103 02 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9946592