Psykolog till barn- och elevhälsan
2026-01-27
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.
Trosas ambition är att vara en av Sveriges främsta skolkommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Som skolpsykolog i Trosa kommun ingår du i den Centrala Barn- och Elevhälsan som är en del av skolkontoret. I Centrala Barn- och Elevhälsan har vi även två specialpedagoger som jobbar i förskolan, en psykolog mot skolan och en logoped. Du kommer ha din arbetsplats på Trosa kommuns skolkontor men vara riktad till flera olika skolor.
UPPDRAG
Den centrala barn- och elevhälsan i Trosa kommun söker en skolpsykolog som värdesätter elevhälsofrågor och vill vara med och driva Trosa kommuns skolutveckling framåt med barns bästa i fokus. Att arbeta hos oss innebär ett spännande och utmanande arbete där du är med att utveckla elevhälsoarbetet på de enskilda skolorna och i kommunen som helhet.
Skolpsykologens främsta arbetsuppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bl.a. genom att bidra till goda lärmiljöer, förmedla psykologisk kunskap om exempelvis inlärningsstrategier, stress, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet genomförs på organisations-, grupp- och individnivå genom bl.a. fortbildningar, föreläsningar, konsultation och handledning. Skolpsykologen utför även utredningar vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet innebär ett stort ansvar men inom ramen för uppdraget finns också en stor frihet.
I rollen som skolpsykolog samverkar du med rektorerna och pedagogerna på skolorna samt med andra professioner inom elevhälsan där du bidrar med din expertis som psykolog. Arbetet sker dels på de lokala skolenheterna och dels centralt. Du samarbetar med befintlig psykolog inom organisationen.
Du är en nyfiken person som tycker om att arbeta där det finns möjligheter till påverkan och förändring. Ditt förhållningssätt är inriktat på att söka styrkor och resurser samt betona individens möjligheter till utveckling i skolarbete, beteende och samspel. Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt, i samarbete och samverkan med andra professioner. Vi önskar att du är en person med stort engagemang att lyfta och profilera elevhälsofrågor samt initiera utvecklingsarbete.
Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Gott bemötande och empati för människor i svåra situationer är en självklarhet för dig, liksom en god samarbetsförmåga. Du är legitimerad psykolog och har erfarenhet av arbete som psykolog, erfarenhet av samtal med föräldrar och barn i behov av särskilt stöd samt erfarenhet och kunskaper om personalkonsultation och/eller handledning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet liksom förmåga att bygga förtroendefulla relationer till elever, förälder och medarbetare. Din förmåga att översätta psykologisk kunskap till användbara pedagogiska insatser är meriterande.
KVALIFIKATIONER
• Du som söker är legitimerad psykolog.
• Erfarenhet av att jobba som skolpsykolog
• Erfarenhet av att göra utvecklingsbedömningar
• Erfarenhet av att handleda och utbilda
• B-körkort krävs.
• Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd, motiverande och kan betrakta barns/elevers situation utifrån ett helhetsperspektiv.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: enlig överenskommelse
Tjänsten är tillsvidare och tillsättning sker enligt överenskommelse. Urval och kallelse till intervju kommer att ske löpande under annonseringstiden.
VILL DU VETA MER?
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från de första stegen i förskolans värld, hela vägen genom grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn/elev ska få den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om barn och utbildning i Trosa kommun här. Ersättning
