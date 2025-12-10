Provrumstekniker
2025-12-10
Inom Alleima finns Primary Products som är den produktionsenhet försörjer övriga produktområden med ingångsmaterial och i vår verksamhet finns bland annat en produktions-enhet i Söderfors. Enheten i Söderfors består av fyra avsnitt, Valsverket, Smedjan, Färdigställningen och Terminalen.
På Alleima i Söderfors är det hos våra medarbetare som vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Hit söker vi nu en person i rollen som Provrums-tekniker.
Din roll
Alleima i Söderfors tillverkar och hanterar material internt inom företaget, men en del av tillverkningen innebär även olika lego-bearbetningar för externa kunder. I rollen som provrumstekniker kommer du få ett varierande arbetsinnehåll med ett nära samarbete med flödeschefer, operatörer, kvalitetsingenjörer samt kunder.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Kvalitetskontroll av material för alla våra kunder mot deras specifikationer och förväntningar.
Säkerställa att prover tillverkas enligt specifikation.
Säkerställa att material kontrolleras samt analyseras på rätt sätt enligt olika metoder såsom, mikrostruktur, etsning, hårdhet, dragprov, korrosionstest samt slagprov.
Framställning av certifikat
Våra kunder ställer höga krav på tillförlitliga provsvar och snabba ledtider, varav granskning och godkännande av ett färdigt analyserat provsvar blir en viktig del i ditt arbete. Givetvis är säkerheten alltid det viktigaste och det innebär att rätt skyddsutrustning ska användas och att provtagningen sker på ett säkert sätt.
Placeringsort för tjänsten är i Söderfors.
Din Profil
Vi söker dig som har teknisk/naturvetenskaplig gymnasieutbildning eller motsvarande. Har du tidigare arbetat inom laboratorieverksamhet, med kvalitetssäkring, eller har erfarenhet av administrativt arbete inom tekniskt område bedöms det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av stålproduktion samt kvalitetsverksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som präglas av att du är noggrann, strukturerad och effektiv med god förmåga att hantera många uppgifter samtidigt. Du är kundorienterad och utåtriktad med en förmåga att prioritera vid stundtals högt tempo. Du ser utvecklingsmöjligheter för både dig och verksamheten.
Våra kunder har höga krav på både produktens kvalitet och kvaliteten på de provningar vi utför, det är därför viktigt att du har en hög kvalitetsmedvetenhet. Då vi arbetar lokalt och tillhör en global organisation behöver du ta dig fram obehindrat på svenska samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Henrik Haanpää, rekryterande chef, 072-217 84 14
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2025-12-10Facklig kontakt
Elias Almén, IF Metall, 072 092 58 34
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-01-04.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com
