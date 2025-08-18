Projektledare VS
Bravida Sverige AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-08-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravida Sverige AB i Gävle
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige
Får du energi av omväxling och snabbt tempo i en vänlig miljö? På Bravida är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt. Vi kan ta oss an spännande uppdrag som få andra företag klarar. Du får också lära dig av kunniga kollegor, roliga projekt och ny teknik. Vi behöver en ytterligare en projektledare inom VS entreprenad som vill driva våra projekt och verksamhet framåt.
Om jobbet
Rollen som projektledare på Bravida innebär att du ansvarar för installationsprojekt från projektplanering till leverans. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du blir en del i ett härligt gäng vid vårt kontor i Gävle. Du rapporterar till avdelningschef och har kontaktytor internt såväl som med myndigheter, leverantörer, underentreprenörer och konsulter. Vi söker en medarbetare med något års erfarenhet inom projektledning eller installationssamordnare. Du kommer bland annat att:
• Ansvara för kalkyl, resultat och utförande av projekt.
• Utveckla och bevara kundrelationer.
• Arbeta med bland annat inköp, resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
• Leda och engagera medarbetare.
• Regelbundet redovisa framdrift och finansiell status på projekt jämfört med plan.
• Vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten.
Som projektledare får du frihet under ansvar, projekten du kommer att arbeta med varierar både vad gäller storlek och innehåll. Vi tror på din förmåga att överträffa kundernas förväntningar genom din kunskap, ditt driv och ditt intresse. Tillsammans skapar stora resultat. Vi kan ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar, eftersom vi har alla tekniker hos oss.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och tidigare erfarenhet som projektledare från vs-branschen. Vi ser att du har goda kunskaper i ekonomi, upphandling och inköp.
Då vår projektstyrning sker i datamiljö vill vi att du har god datorvana. B-körkort är ett krav då du ansvarar för entreprenader i Gävle med omnejd.
För att trivas i rollen som projektledare ska du ha goda ledarerfarenheter där du är en engagerad ledare som har god förmåga att motivera och engagera medarbetarna. Du trivs med teknisk problemlösning och har ett strukturerat arbetssätt. Du är uthållig och resultatfokuserad och strävar efter projektens lönsamhet. Du har ett kundorienterat synsätt och besitta förmågan att bevara och utveckla goda affärsrelationer.
Som person är du resultatinriktad och har ett strukturerat arbetssätt eftersom det gör att du ror dina projekt i hamn. Du är van att ta stort ansvar och ser samarbete som en självklarhet. Du tar ditt arbetslag mot ett gemensamt mål och har god social förmåga för att upprätthålla viktiga kontakter. Du har en naturlig förmåga att bygga och utveckla goda affärsrelationer och arbetar engagerat med att hålla ihop projektet och alla dess delar. Du gillar att utvecklas och vill lära dig tekniken- det du inte kan, det kan vi lära dig!
Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
Bravida som arbetsgivare
Bravida är en stor arbetsgivare - faktiskt störst inom vår bransch i Norden. Det gör att vi kan erbjuda mycket till dig som medarbetare. I flera år i rad har vi blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare! Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning. Vi arbetar som ett team och vi tycker om att skapa stora resultat, tillsammans.
Förutom fina förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, hälsoundersökning och förmånliga försäkringar erbjuder Bravida dig ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation där kompetens, utveckling och trivsel värderas högt. Vi på Bravida är vana att leverera högsta kvalitét till nöjda kunder och värnar om arbetsglädje likväl som en bra arbetsmiljö.
Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Intresserad?
Sista ansökningsdatum: 2025-09-14
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Jim Axner jim.axner@bravida.se Jobbnummer
9462106