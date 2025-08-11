Projektledare till spännande projekt
Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-08-11
Vi har åter fått förtroendet att fortsätta utvecklingsarbetet i ett nytt projekt som sträcker sig från hösten 2025 till och med 2027 och söker nu nya medarbetare till projektanställning.
Vårt erbjudande
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping (BUP) bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken eftersträvar vi ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
BUP US har tillsammans med SIS ungdomshem Folåsa under åren 2020-2024 framgångsrikt bedrivit projektet Integrerad vård på uppdrag av regeringen och socialstyrelsen. Projektet är ett statsfinnanserat flerårigt utvecklingsarbete som fokuserar på barn och unga som är placerade på SiS och samtidigt har behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare är en du en del av integrerad vårdteamet, du arbetar självständigt under arbetsledning av enhetschef på BUP mottagningen. Som projektledare ansvarar du för att bevaka metodutveckling inom ramen för projektet samt att säkerställa att arbetet sker i enlighet med formulerat syfte och mål. Du ansvarar för att samordna teamet och vara kontaktperson till SiS nationellt och lokalt, socialstyrelsen, projektledare från andra regioner samt eventuellt andra samverkanspartners. Du ansvara för att planera och strukturera upp teamets arbete under projekttiden.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning. Tjänsten går att kombinera med kliniskt arbete inom integrerad vård teamet. Erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer är meriterande. Du bör ha god kunskap om det specialiserade barn och ungdomspsykiatriska uppdraget. Körkort är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, stabilitet och flexibilitet. Gärna att du är nyfiken på att lära dig och är villig att prova nya saker, samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi ser gärna att du som söker denna tjänst är nyfiken på metodutveckling, är en van behandlare samt är flexibel.
Ansökan och anställning
50 % projektanställning från och med 1 september 2025 till 31 december 2027.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
