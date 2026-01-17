Projektledare till innovativa Mips
Driv internationella projekt och rädda liv! Mips växer och söker nu en projektledare inom kategorin Sport. Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar teknik, kundkontakt och projektledning? Hos Mips blir du en del av ett fantastiskt team där man ställer upp för varandra och där ert arbete bidrar till säkrare hjälmar världen över. Sök idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Mips vision är att leda världen mot säkrare hjälmar. Företaget samarbetar med världens ledande hjälmtillverkare för att implementera Mips säkerhetssystem i hjälmar för allt från cykling och snösport till motorcykel och byggsektorn. Som Projektledare inom kategorin Sport kommer du in i ett skede där företaget fortsätter växa och bygger vidare för framtiden.
Du rapporterar till din närmsta chef, Clas, som är ansvarig för kategorin Sport. Idag sitter Mips i Täby, med globalt drygt 100 anställda, varav ca 85 i Stockholm. Hos Mips får du chansen att verka i en internationell miljö med högt i tak, där ambitionen är att rädda liv och arbeta mot en säkrare värld.
Du erbjuds:
• Möjlighet att tillhöra ett ungt bolag med stora utvecklingsmöjligheter
• Förmånligt friskvårdsbidrag
• En gratis Mips-hjälm per år
• Gratis parkering utanför kontoret
• Ett härligt gäng kollegor som är i ständig rörelse - kanske är du sugen på ett träningspass på vårt egna gym, en cykelrunda på lunchen, en tennismatch på tennisplanen som ligger i anslutning till kontoret eller att kasta boll till en av hundarna på kontoret?
Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare fungerar du som spindeln i nätet. Du ansvarar för kontakten med Mips kunder och leder dem genom utvecklingsfasen för att säkerställa att Mips teknologi implementeras korrekt i deras nya produkter. Du jobbar tätt ihop med Mips ingenjörer som utför det tekniska arbetet, men det är du som äger tidsplanen och kommunikationen.
Detta är en roll med högt tempo och stor variation. Du driver inte ett enda stort projekt, utan på sikt upp mot 35-40 mindre projekt parallellt i olika faser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Projektplanering och uppföljning: äga planeringen för varje kundprojekt, säkra att deadlines hålls och att projektet levereras i tid (Time-to-market)
• Resursplanering: koordinera interna resurser (främst ingenjörer) för att matcha kundens behov
• Kundkontakt: agera teknisk expert och rådgivare mot kundens design- och ingenjörsteam
• Kostnadskontroll: ansvara för projektbudget och offerering av verktygskostnader
• Proaktiv problemlösning: identifiera risker tidigt och jobba aktivt för att undvika problem längs vägen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning (teknisk inriktning eller inom förslagsvis ekonomi/business)
• Har förståelse för projektledning och struktur, troligtvis har du ett par års erfarenhet som projektledare, ingenjör eller projektkoordinator
• Är bekväm med att arbeta i en internationell miljö, och därför flytande i engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift då språket används i det daglig arbetet
• Erfarenhet från sportbranschen eller konsumentprodukter
• Ett personligt intresse för hjälmsporter (cykel, skidåkning, ridsport etc.)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hos Mips är personligheten A och O. För att trivas i teamet bör du vara en lagspelare som sätter gruppen framför jaget. Eftersom du hanterar stora mängder projekt samtidigt behöver du vara strukturerad, flexibel och ha förmågan att prioritera samt ha många bollar i luften. Du är en person som vågar ta beslut, även när du inte har alla svar. Du är lösningsorienterad, social och bekväm med att bygga relationer både internt och externt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Mips HÄR.
