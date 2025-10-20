Projektledare/Techlead
2025-10-20
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Projektledare/Tech Lead som ska driva en upphandling av IT-plattformar från start till mål. Uppdraget omfattar hela processen - från kravställning och marknadsanalys till utvärdering, avtal och införandeplanering. Du säkerställer att alla delar dokumenteras korrekt och att efterlevnad och spårbarhet upprätthålls genom hela projektet.
Rollen innebär nära samarbete med arkitektur-, drift-, utvecklings- och säkerhetsteam för att skapa tekniskt hållbara och verksamhetsanpassade lösningar. Du bidrar till förankring i organisationen genom workshops, dialoger och presentationer.
Leda och koordinera upphandlingsprocessen för IT-plattformar
Säkerställa kravhantering, dokumentation och compliance
Samverka med teknik- och arkitekturteam kring design och behov
Utvärdera lösningar utifrån funktionalitet, säkerhet och kostnad
Förbereda beslutsunderlag och presentera resultat för ledning och verksamhet
Bidra till utveckling av metoder och arbetssätt inom upphandlingKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av upphandling av IT-plattformar
God förståelse för observabilitykomponenter (loggning, monitorering, APM, metrics, traces, dashboards, alerting, OpenTelemetry, automation)
Erfarenhet av metodstyrning enligt etablerade ramverk (t.ex. SAFe)
Förmåga att arbeta strukturerat och leveransfokuserat
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta tvärfunktionellt
Meriterande
Erfarenhet av upphandling inom observabilityområdet
Förmåga att snabbt förstå komplexa IT-miljöer och målarkitekturer
Vana att presentera för både tekniska och verksamhetsnära målgrupper
Omfattning: 50%
Start: 2025-11-17
Längd: Till 2026-05-18
Plats: Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
