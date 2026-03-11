Projektledare och kalkylator

AB Br-Montageservice / Byggjobb / Halmstad
2026-03-11


Vi söker en projektledare och kalkylator som vill vara med och driva våra projekt från offert till färdigt projekt, som ser till att projekten genomförs enligt budget, tidplan och med rätt kvalitet.
Vi söker dig som är strukturerad, affärsdriven och har god samarbetsförmåga, som trivs med ansvar och vill driva projekt framåt med kvalitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: anders@brmontageservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Br-Montageservice (org.nr 556297-4005)
Stjärnarpsvägen 6 (visa karta)
300 10  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aktiebolaget Br-Montageservice

Jobbnummer
9789945

