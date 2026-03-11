Projektledare och kalkylator
2026-03-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Vi söker en projektledare och kalkylator som vill vara med och driva våra projekt från offert till färdigt projekt, som ser till att projekten genomförs enligt budget, tidplan och med rätt kvalitet.
Vi söker dig som är strukturerad, affärsdriven och har god samarbetsförmåga, som trivs med ansvar och vill driva projekt framåt med kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: anders@brmontageservice.se Arbetsgivarens referens
Stjärnarpsvägen 6 (visa karta
300 10 HALMSTAD Körkort
