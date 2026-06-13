Production & Process Engineer till Aryzta Bakeries
Macavoy AB / Kemiingenjörsjobb / Malmö Visa alla kemiingenjörsjobb i Malmö
2026-06-13
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För en ny tjänst till vår nordiska verksamhet söker vi en Production & Process Engineer. Det är en nyckelroll där du får möjlighet att sätta strukturer, utveckla processer och driva förbättringsarbete som gör verklig skillnad.
Om Aryzta
Aryzta Bakeries Nordic ingår i en internationell börsnoterad bagerikoncern, med huvudkontor i Schweiz och ledande position på marknaden. Koncernen verkar i Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland och erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och tjänster. De svenska bagerierna ingår i delen av koncernen med namn Bun Bakeries Europe med produktion av hamburgerbröd och korvbröd. Företaget levererar bland annat över 230 miljoner hamburgerbröd per år till kund i hela Norden. I Sverige finns både kontor och bagerier i Stockholm och Malmö.
Aryzta har ett starkt fokus på kundnöjdhet, kvalitét, effektivitet, hållbarhet och ständig utveckling. Läs mer på www.aryzta.com
Om rollen
Med tanke på att detta är en ny tjänst kommer du att få en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt. Du blir länken mellan produktion, produktutveckling och teknik, och får ett stort ansvar för att skapa ordning, standardisering och långsiktiga förbättringar i våra processer.
Som Production & Process Engineer kommer du att vara ett operativt stöd till produktionen med fokus på att förstå, dokumentera och utveckla våra processer. Du arbetar nära produktionsledare, operatörer och andra funktioner för att identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dem till konkreta resultat.
Rollen stödjer såväl bageriet i Malmö som Stockholm. Fokus kommer dock att ligga på Malmö, där denna tjänst är placerad. Du rapporterar till Head of Operations.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Kartlägga och dokumentera produktionsprocesser samt identifiera kritiska processparametrar.
Säkerställa att arbetssätt, instruktioner och standarder blir tydliga, systematiska och hållbara över tid.
Identifiera (och eliminera) flaskhalsar, förluster och förbättringsmöjligheter genom analys av data och observationer i produktionen.
Ta fram förbättringsförslag och driva genomförandet tillsammans med produktionsledning och andra avdelningar.
Leda och stötta Continuous Improvement-initiativ på produktionsgolvet.
Arbeta strukturerat med rotorsaksanalyser och problemlösning.
Ansvara för att driva produktutvecklings- / NPD projekt på linjerna genom att bidra med processkunskap och produktionsperspektiv.
Ansvara för att driva små och medelstora investerings- och Capex-projekt.
Följa upp och analysera produktionsdata för att skapa performance underlag och rapporter för beslut och prioriteringar.
Bidra till utbildning och coachning inom standardiserat arbetssätt och grundläggande förbättringsmetodik.
Vem är du?
Utbildningsmässigt är du sannolikt kemiingenjör eller produktionstekniskt inriktad. Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera analys med praktiskt genomförande. Du tycker om att vara nära verksamheten och drivs av att skapa struktur, engagera människor och förbättra arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 3-4 års erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete inom tillverkande industri, helst från livsmedelsproduktion alternativ läkemedelsindustri. Du är skicklig på att kartlägga processer och har förmågan att omsätta analyser och insikter till konkreta förbättringar som skapar verkligt värde i verksamheten. Du trivs med att arbeta datadrivet och använder nyckeltal, analyser och fakta som grund för att identifiera förbättringspotential och fatta beslut.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av Lean, Continuous Improvement eller liknande arbetssätt, och att du har drivit projekt där flera funktioner behöver samverka för att nå ett gemensamt mål.
Du har goda kunskaper i Excel och andra relevanta IT- och datasystem, och ett intresse för hur digitala verktyg och data kan användas för att utveckla och optimera produktionen.
Som person är du strukturerad, resultatorienterad och prestigelös. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. Du är en lagspelare som bygger förtroende och skapar goda relationer, samtidigt som du är självgående och vågar ta initiativ och driva frågor framåt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor och samarbete över avdelningsgränser har du också en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
I denna rekrytering har Aryzta Bakeries tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta för länge med att skicka in din ansökan. Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Markus Holmgren på Macavoy, 0735-195481.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av aktuella tjänster: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904727-2051747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Macavoy Jobbnummer
9962496