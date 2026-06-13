Key Account Manager till Öresundskrafts el- och flexibilitetstjänster
Öresundskraft AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-06-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öresundskraft AB i Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi är ca 450 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
Besök oss på https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/
för mer information om bl a alla våra förmåner!
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
1 plats(er).
Key Account Manager med fokus på elhandel och flexibilitetstjänster till Öresundskraft
Energibranschen är hetare än någonsin – vill du vara med och driva omställningen?
Intresset för energiförbrukning, klimatavtryck och kostnader har aldrig varit större. Förväntningarna på oss som energibolag ökar snabbt, och vi på Öresundskraft vill ta täten. Som ett av Sveriges största elnätsbolag och ett fullskaligt energibolag skapar vi förutsättningar för en trygg, hållbar och tillförlitlig energiframtid och bygger nu upp en affär inom flexibilitetstjänster där elhandel och kundernas energianvändning kopplas ihop på nya sätt.
Nu stärker vi därför vår satsning på elhandel och flexibilitetstjänster och söker en Key Account Manager som vill vara med och utveckla affären – tillsammans med våra kunder.
Om rollen
Som KAM blir du en nyckelspelare i att realisera våra affärsmål inom flexibilitetstjänster – lösningar som gör det möjligt för elanvändare och producenter att tillfälligt anpassa sin förbrukning eller produktion för att hantera sina elkostnader.
Dina kunder finns främst inom industrin och trädgårdsnäringen, initialt i nordvästra Skåne men med en affär som kommer att växa nationellt. Du arbetar nära kollegor inom elhandel, produkt- och erbjudandeutveckling, teknik, leverans och affärsutveckling. Tillsammans vänder ni er till företagskunder, aggregatorer, flexibilitetspartners och andra aktörer på energimarknaden. Rollen innebär i första hand att du är med och bygger upp en ny affär, där du omsätter strategi till konkreta kundaffärer, men du har också hela Öresundskrafts erbjudandeportfölj till ditt förfogande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och utveckla affärer inom el- och flexibilitetstjänster mot företagskunder med resultat- och budgetansvar
Ansvara för egen kundportfölj inklusive resultat, budget och uppföljning
Förstå kundernas verksamhet och behov samt bygga långsiktiga relationer
Förhandla avtal, delta i upphandlingar och strukturera affärsupplägg
Bidra operativt till flexibilitetsaffärens utveckling
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla kundanpassade lösningar
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst fem års erfarenhet av komplex B2B‐försäljning
God kunskap om elhandelsaffären
Erfarenhet från industrisektorn eller försäljning till industrikunder
Dokumenterad vana av att driva nationella kundaffärer
Stark förhandlingsförmåga och ett strukturerat, kommersiellt arbetssätt
Meriterande
Förståelse för flexibilitetstjänster eller angränsande affärer
Erfarenhet av att bygga upp nya affärer i tillväxtområden där erbjudande och struktur fortfarande utvecklas
Som person
Du är affärsdriven, resultatorienterad och trivs i rollen som relationsbyggare. Du skapar förtroende i komplexa kunddialoger, ser möjligheter och bidrar aktivt till att utveckla både affären och kundupplevelsen även när förutsättningarna inte är fullt ut definierade.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundskraft AB
(org.nr 559443-4069)
Västra Sandgatan 4 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Öresundskraft Kontakt
Avdelningschef Sälj
Daniel Kipowski daniel.kipowski@oresundskraft.se 070-000 3867 Jobbnummer
9962497