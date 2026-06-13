Supply Chain Manager Nordic till Aryzta Bakeries
Macavoy AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2026-06-13
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Är du duktig på att utveckla och förbättra processer inom bl.a. produktionsplanering? Har du förmågan att kommunicera och entusiasmera andra genom ett tydligt och inkluderande ledarskap? Vi söker dig som vill vara med på en resa med oss.
Om Aryzta Bakeries
Aryzta Bakeries Nordic ingår i en internationell börsnoterad bagerikoncern, med huvudkontor i Schweiz och ledande position på marknaden. Koncernen verkar i Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland och erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och tjänster. De svenska bagerierna ingår i delen av koncernen med namn Bun Bakeries Europe med produktion av hamburgerbröd och korvbröd. Företaget levererar bland annat över 230 miljoner hamburgerbröd per år till kund i hela Norden. I Sverige finns både kontor och bagerier i Stockholm och Malmö.
Aryzta har ett starkt fokus på kundnöjdhet, kvalitét, effektivitet, hållbarhet och ständig utveckling. Läs mer på www.aryzta.com
Mer om rollen
Som Supply Chain Manager Nordics har du ett övergripande ansvar för att säkerställa effektiva processer inom produktionsplanering, prognostisering, inköp, lager och distribution för produktionssiterna i Malmö och Stockholm. Rollen är ny inom den nordiska organisationen, vilket ger dig en unik chans att forma arbetssätt, driva utveckling och verkligen göra avtryck från dag ett.
Det här är en nyckelroll där du kombinerar operativt arbete med strategisk utveckling. Till skillnad från en renodlad ledarroll arbetar du här själv aktivt med produktionsplanering, inventering och prognoser och har en central roll i den dagliga verksamheten. Samtidigt driver du utvecklingen av våra arbetssätt och processer för att skapa en mer effektiv, robust och framtidssäkrad Supply Chain-funktion. Vi har idag en planeringsprocess som funkar bra, men med potential att bli bättre.
Rollen innebär deltagande i såväl lokala som europeiska projekt, där du bidrar med din kompetens för att harmonisera arbetssätt och implementera förbättringar över organisationsgränserna. Vi står bl.a. inför implementering av SAP MRP.
Du leder, coachar och utvecklar det nordiska Supply Chain- och lagerteamet som består av en direktrapporterande Logistik/Lagerchef i Malmö och på sikt en Logistic team leader i Stockholm. Du ingår i ledningsgrupper och rapporterar till Head of Supply Chain Europe. Placeringsort är i Malmö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Självständigt arbeta operativt med produktionsplanering och rapporter för att säkerställa rätt kapacitet och leveransförmåga.
• Ansvara för prognosarbete och kontinuerligt utveckla prognosprocesserna för ökad träffsäkerhet.
• Aktivt arbeta med inventering och lageruppföljning för att säkerställa korrekta lagernivåer och hög datakvalitet.
• Säkerställa effektiva processer inom inköp av råvaror och förpackningsmaterial.
• Planera och koordinera lager- och distributionsaktiviteter i Norden.
• Följa upp, analysera och förbättra KPI för Supply Chain.
• Bidra till att skapa långsiktigt hållbara och skalbara processer som stödjer verksamhetens tillväxt.
• Driva kontinuerliga förbättringsinitiativ och kostnadsbesparande aktiviteter.
• Säkerställa effektiva materialflöden och väl fungerande MRP-processer i SAP.
Vem är du?
Du har en högskoleutbildning inom supply chain med flera års erfarenhet av produktionsplanering, prognoser, lagerstyrning, inventering samt inköp. Du är van vid att ständigt utveckla och förbättra processer, mallar och rutiner. Vi ser att du arbetat inom industri, gärna FMCG, livsmedelsindustri är extra meriterande.
Du är en engagerad person med starkt analytiskt sinne. Du är en naturlig och tydlig ledare som folk lyssnar på. Du brinner för att utveckla och förbättra och du har en god förmåga att växla perspektiv mellan detalj och helhet, nuläge och mer långsiktiga frågor. Du trivs i en roll där du arbetar både hands on och leder genom andra. Du är högpresterande, energisk och flexibel. Du har förmågan att arbeta självständigt i en föränderlig och komplex miljö.
Du har väldigt god kunskap inom Officepaketet och Excel samt inom SAP/MRP. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Vana av att arbeta i matrisorganisationer är klart meriterande. För rätt person kan det finnas goda möjligheter till utveckling internationellt inom gruppen.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
I denna rekrytering har Aryzta Bakeries tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta för länge med att skicka in din ansökan. Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Markus Holmgren på Macavoy, 0735-195481.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av aktuella tjänster: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904731-2051749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Macavoy Jobbnummer
9962499