Vi Söker Lunchkock
Viskan Jobb och Studier AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-06-13
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Är du passionerad för matlagning och vill vara en del av en restaurang där smaker, kvalitet och gemenskap står i centrum?
Vi söker nu en lunchkock till vår latinamerikanska restaurang.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete i restaurangkök
• Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Trivs i ett högt tempo
• Har passion för mat och råvaror
• Är en lagspelare med positiv inställning
Erfarenhet av latinamerikansk matlagning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och ett genuint intresse för matlagning.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där vi tillsammans skapar härliga matupplevelser för våra gäster.
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV til oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
via mejl
E-post: fahima@viskanjobb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viskan Jobb och Studier AB
(org.nr 559404-7416)
Västerlånggatan 35 (visa karta
)
503 35 BORÅS Arbetsplats
Viskan Jobb & Studier AB Jobbnummer
9962500