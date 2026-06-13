Fordonstekniker Småländska Bil Autoexperten
Småländska Bilaktiebolaget / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda Visa alla maskinreparatörsjobb i Vetlanda
2026-06-13
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Personlig tekniker med administrativ förmåga
Nu behöver vi förstärka vårt team i personbilsverkstaden och söker dig – en engagerad, noggrann och serviceinriktad personlig tekniker.
Här får du möjlighet att arbeta med alla bilmärken.
Tjänsten avser heltid och tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag – så ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-06-13Om tjänsten
Som personlig tekniker hos Småländska Bil får du en varierad och utvecklande roll. Du ansvarar för hela kundprocessen – från mottagning, felsökning och reparation.
Du blir kundens personliga kontakt och ser till att varje besök blir en positiv upplevelse.
Du kommer att:
Utföra service, reparationer och felsökningar på samtliga bilmärken som bokas in.
Säkerställa hög kundnöjdhet genom tydlig kommunikation och god service.
Arbeta självständigt men samtidigt bidra till ett starkt och sammansvetsat team.
Hantera akuta ärenden och reparationer samt mer arbeten som uppstår från andra bokningar/mekaniker.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet som fordonstekniker och vill ta nästa steg i din karriär. Du är tekniskt kunnig, strukturerad och har även ett sinne för för att hantera kundkontakt. Du är en glädjespridare som ser möjligheter och räds inte för utmaningar.
Du ska: • Inneha god datakunskap och erfarenhet av att arbeta med diagnosverktyg. • Ha fordonsteknisk utbildning i grunden • Ha goda kunskaper i svenska och engelska – både i tal och skrift • Inneha B-körkort • Ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och skapa struktur i ditt arbete
Erfarenhet av att arbeta som personlig servicetekniker eller med kundhantering och fakturering i verkstadsmiljö är meriterande.Om företaget
Småländska Bil är ett etablerat och familjärt företag som grundades 1950. Vi är cirka 100 medarbetare i koncernen med enheter i Växjö, Kalmar och Vetlanda. Vi är auktoriserad agent för Mercedes-Benz personbilar och transportbilar, samt återförsäljare för Kia personbilar och transportbilar.
Vi erbjuder anställning hos en välkänd och trygg arbetsgivare som värdesätter engagemang, laganda och gott humör. Vårt ledord är Välvilja – mot kunder, kollegor och samarbetspartners.
Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsplats där vi arbetar mot gemensamma mål och levererar kvalitet i varje detalj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7110232-2051772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småländska Bilaktiebolaget
(org.nr 556054-2051), https://jobb.smalandskabil.se
Småländska Bil AB (visa karta
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574 33 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Småländska Bil Jobbnummer
9962514