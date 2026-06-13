Product Engineering Manager till CG Drives & Automation
Macavoy AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-06-13
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, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll där du får påverka både hur framtidens produkter introduceras och hur befintliga produkter utvecklas över tid? Trivs du i gränslandet mellan teknik, ledarskap och förbättringsarbete? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-06-13Om företaget
CG Drives & Automation är ett green tech företag som utvecklar produkter och lösningar för att styra och övervaka elmotorer för energieffektiva och säkra processer. Vi erbjuder kompletta drivsystem baserade på ett sortiment av standardprodukter och dedikerade lösningar, inklusive frekvensomriktare och mjukstartare. Våra målbranscher är kraftproduktion & energilagring, vatten & avlopp, materialhanteringsindustri, olja & gas och marin. Våra marknadskanaler är slutanvändare, systemintegratörer, OEM och distributörer.
CG Drives & Automation har 240 medarbetare i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Indien och Dubai. Vårt huvudkontor ligger i Helsingborg, och vi har en omsättning på ca 600 MSEK.
Om rollen
Som Product Engineering Manager ansvarar du för att säkerställa att våra produkter fortsätter att vara konkurrenskraftiga, tillförlitliga och kostnadseffektiva genom hela sin livscykel. Du leder arbetet med produktförändringar och kontinuerliga förbättringar samtidigt som du säkerställer en effektiv introduktion av nya produkter till produktion och leverantörskedja. På så sätt blir du en viktig länk mellan utveckling, produktion och affär.
Du leder ett mindre team av specialister. I rollen arbetar du nära funktioner som R&D, produktion, kvalitet, sourcing och externa partners. Du driver tvärfunktionella initiativ där både teknisk förståelse och förmågan att skapa samsyn och framdrift är avgörande.
Du kommer bland annat att ansvara för produktunderhåll och tekniska förändringar, introduktion av nya produkter i produktion, hantering av produkt- och tillverkningsdata i SAP och PDM-/PLM-system samt aktiviteter kopplade till komponentobsolescens, kvalitet och kostnadsoptimering.
Rollen innebär också ett ansvar för att utveckla arbetssätt, processer och teamets kompetens för att skapa långsiktigt hållbara lösningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör inom elektronik, mekanik eller motsvarande och som har flera års erfarenhet från en ledande roll inom tillverkande industri. Du har sannolikt arbetat med produktutveckling, industrialisering eller produktlivscykelhantering och känner dig bekväm med att navigera mellan strategiska frågeställningar och operativ problemlösning.
Du har erfarenhet av att leda projekt och samordna arbetet mellan olika funktioner, och du är van att arbeta i SAP samt PDM- eller PLM-miljöer. Du har en god förståelse för elektronikproduktion och tillverkningsprocesser och använder gärna etablerade metoder inom LEAN, Six Sigma och strukturerad problemlösning för att driva förbättringar och skapa resultat.
Som person är du engagerad, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att bygga förtroende och skapa goda samarbeten, samtidigt som du vågar fatta beslut och driva förändring när det behövs. Du motiveras av att utveckla både människor, produkter och processer och trivs i en roll där du får kombinera ett helhetsperspektiv med ett genuint intresse för teknik.
Goda IT kunskaper samt flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
I denna rekrytering har CG Drives & Automation tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta för länge med att skicka in din ansökan. Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Markus Holmgren på Macavoy, 0735-195481.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av aktuella tjänster: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904733-2051750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Berga allé 1 (visa karta
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254 52 HELSINGBORG Arbetsplats
Macavoy Jobbnummer
9962501