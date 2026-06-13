Eventpersonal Sökes Omedelbar Start

S3 Event AB / Receptionistjobb / Malmö
2026-06-13


Visa alla receptionistjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos S3 Event AB i Malmö

S3 Event söker nu fler arbetsvilliga medarbetare för arbete inom eventproduktion.

Vi bygger upp och river:
🎤 Scener
🏟️ Arenor
🎪 Festivalområden
🏗️ Mässor
🎭 Konserter
🎬 Företagsevent

Arbetet är fysiskt och passar dig som gillar att ta i, arbeta i team och se resultat av det du bygger.

✅ Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av event, bygg, lager, logistik eller liknande arbete
• Är punktlig, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete
• Kan arbeta varierande tider
• Har laglig rätt att arbeta i Sverige, Norge och Danmark

⭐ Meriterande:
• B-körkort
• Tillgång till egen bil

Då våra arbetsplatser varierar mellan olika orter är körkort och bil en stor fördel.

📍 Arbetet sker i Sverige, Danmark.

🚨 Vi söker personal omgående och första arbetspass kan tillsättas med kort varsel.

📩 Skicka mejla:
Rekrytering@s3event.se

Skicka gärna:
• Namn
• Telefonnummer
• Bostadsort
• Kort beskrivning av din erfarenhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Rekrytering@s3event.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
S3 Event AB (org.nr 559504-2234)
215 86  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9962509

Prenumerera på jobb från S3 Event AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos S3 Event AB: