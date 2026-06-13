Eventpersonal Sökes Omedelbar Start
S3 Event AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-06-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S3 Event AB i Malmö
S3 Event söker nu fler arbetsvilliga medarbetare för arbete inom eventproduktion.
Vi bygger upp och river:
🎤 Scener
🏟️ Arenor
🎪 Festivalområden
🏗️ Mässor
🎭 Konserter
🎬 Företagsevent
Arbetet är fysiskt och passar dig som gillar att ta i, arbeta i team och se resultat av det du bygger.
✅ Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av event, bygg, lager, logistik eller liknande arbete
• Är punktlig, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete
• Kan arbeta varierande tider
• Har laglig rätt att arbeta i Sverige, Norge och Danmark
⭐ Meriterande:
• B-körkort
• Tillgång till egen bil
Då våra arbetsplatser varierar mellan olika orter är körkort och bil en stor fördel.
📍 Arbetet sker i Sverige, Danmark.
🚨 Vi söker personal omgående och första arbetspass kan tillsättas med kort varsel.
📩 Skicka mejla:Rekrytering@s3event.se
Skicka gärna:
• Namn
• Telefonnummer
• Bostadsort
• Kort beskrivning av din erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Rekrytering@s3event.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare S3 Event AB
(org.nr 559504-2234)
215 86 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962509