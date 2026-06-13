Health & Safety Manager Nordic till Aryzta Bakeries
Macavoy AB / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
2026-06-13
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Är du expert inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och har förmågan att kommunicera och omsätta teori till verklighet i hela verksamheten?
Om Aryzta Bakeries
Aryzta Bakeries Nordic ingår i en internationell börsnoterad bagerikoncern, med huvudkontor i Schweiz och ledande position på marknaden. Koncernen verkar i Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland och erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och tjänster. De svenska bagerierna ingår i delen av koncernen med namn Bun Bakeries Europe med produktion av hamburgerbröd och korvbröd. Företaget levererar bland annat över 230 miljoner hamburgerbröd per år till kund i hela Norden. I Sverige finns både kontor och bagerier i Stockholm och Malmö.
Aryzta har ett starkt fokus på kundnöjdhet, kvalitét, effektivitet, hållbarhet och ständig utveckling. Läs mer på www.aryzta.com
Om rollen
Som Health & Safety Manager ansvarar du för att leda och utveckla arbetsmiljö, hälsa och säkerhetsarbetet inom den nordiska verksamheten, dvs vid våra bagerier i Malmö och Stockholm. Du fungerar som expertstöd till ledning och verksamhet samt säkerställer att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning (AML, AFS), interna riktlinjer och branschpraxis. Ditt uppdrag är att få arbetsmiljö, hälsa och säkerhetsarbetet att bli en naturlig och integrerad del i det dagliga arbetet för alla anställda.
Rollen ansvarar för att säkerställa efterlevnad av lagkrav, utveckla en stark säkerhetskultur ("Safety First"), coacha, träna och driva förebyggande och kontinuerliga förbättringar inom hälsa och säkerhet. Du arbetar nära produktion, teknik, kvalitet samt ledningsgrupp och tolkar direktiv och förändringar (AFSar) och kommunicerar det som är relevant på ett lättillgängligt sätt. För att vinna respekt och inge förtroende behöver du vara synlig bland medarbetare och i produktion.
Ytterligare arbetsuppgifter värda att nämna
Genomföra och stödja riskbedömningar, incidentutredningar och rotorsaksanalyser
Ansvara för introduktioner, utbildningar, säkerhetsmöten och kompetensutveckling inom arbetsmiljö
Säkerställa en trygg arbetsmiljö för medarbetare, entreprenörer, besökare och tillfällig personal
Rapportera och följa upp på nyckeltal, analysera resultat och driva förbättringsinitiativ
Ansvara för uppföljning och stängning av avvikelser och förbättringsåtgärder
Samverka med interna och externa intressenter samt relevanta myndigheter vid behov
Planera och genomföra interna inspektioner och revisioner. Säkerställa att verksamheten alltid är förberedd inför externa revisioner
Arbeta för ökad digitalisering
Planera och genomföra träning av personal samt delta på personalmöten
Rollen är placerad i Malmö och omfattar regelbundna resor till verksamheten i Stockholm. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till General Manager Nordics (VD) med en streckad linje till Head of Operations.
Vem är du
Vi ser att du har relevant akademisk utbildning och minst fem års erfarenhet som specialist eller ansvarig för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet inom livsmedelsindustri eller annan tillverkande industri. Du har god kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning samt relevanta EU-direktiv. Vidare har du erfarenhet av att leda utredningar, riskbedömningar och förbättringsarbete samt erfarenhet av att utbilda, coacha och utveckla organisationer inom arbetsmiljö och säkerhet.
Erfarenhet av revisioner och ledningssystem. Vi ser att du har en god administrativ förmåga samt vana att arbeta med rapportering och KPI-uppföljning. Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska är ett krav.
Erfarenhet från miljöarbete är starkt meriterande och kan mycket väl komma att läggas till i denna roll längre fram.
Som person är du strukturerad med god förmåga att prioritera. Du är självständig, operationell, initiativtagande och resultatorienterad. Du är analytisk med ett starkt fokus på problemlösning och ständiga förbättringar. Du gillar variationen mellan kontorsarbete och att röra dig ute i verksamheten, då du har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Du har förmågan att förklara och övertyga interna och externa intressenter på ett engagerande och pedagogiskt sätt. Du kan relatera till och bygga vidare på olika personers intresse, erfarenheter och kunskapsnivå och lägga samtalet på mottagarens nivå.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
I denna rekrytering har Aryzta Bakeries tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta för länge med att skicka in din ansökan. Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Markus Holmgren på Macavoy, 0735-195481.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av aktuella tjänster: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904730-2051748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Macavoy Jobbnummer
9962498