Projektledare IT
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-03
Vi söker en projektledare för uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsområde
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Projekt LIFT Projektets syfte är att hålla samman leveranserna av IT-komponenterna från fordonsanskaffningsprojekt C30 samt C20 uppgradering av fordonsflottan. LIFT ansvarar för integrationer mellan tillkommande IT-system och befintliga IT-system på myndigheten och hos trafikoperatören, samt hantering och servrar och nätverk. Systemen (samlingsnamn T2G) hanterar en stor mängd funktioner, exempelvis integration av underhållsdata, trafikinformation, videoövervakning, trafikplanering och passagerarräkning. I projektets uppdrag ingår test och verifiering av IT-system och integrationer, granskning av dokumentation, kravstängning, utbildningssamordning och uppföljning av leverantörens garantiåtagande. Projektet är i genomförandefas och leveranser planeras under hösten 2025 och våren 2026 Som projektledare förväntas du leda projektets arbete och ansvara för att projektet uppfyller målen. Du leder teamet och agerar proaktivt för att lösa problem och säkerställa en god arbetsmiljö. Du ansvarar även för att uppdatera projektets styrande dokument, samt rekrytera konsulter i projektet och vid behov avsluta konsultuppdrag.
Som projektledare ansvarar du för kontakten med övriga intressenter, exempelvis leverantören Alstom, driftoperatören CGI, trafikoperatören MTR, samt mottagande IT-förvaltning. Som projektledare ansvarar du även för rapportering till styrgrupp och sponsor, samt uppföljning av budget och prognos.
Eftersom projektets uppdrag till stor del består av tekniska frågeställningar och bemannas av specialister inom IT så ställs stora krav på teknisk kompetens. Projektledaren förväntas kunna utföra tekniska arbetsuppgifter vid behov, såsom arbete med nätverk- och serverimplementation, uppkoppling av fordon till IT-miljö, etc. Projektledaren behöver även ha god förståelse för användning av IT inom kollektivtrafik, exempelvis som stöd i underhåll och trafikledning. Projektledaren rapporterar till projektchefen och deltar även i C30-projektets ledningsgrupp.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 8 års sammanlagd erfarenhet av arbete med IT-system kopplade till kollektivtrafik. Den senaste erfarenheten ska vara inom de senaste 5 åren. Minst 6 års sammanlagd erfarenhet av komplexa (budget >50 miljoner) projekt med internationella aktörer med muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Budget ska framgå i CV. Minst 5 års sammanlagd erfarenhet som projektledare/delprojektledare i ett projekt som anskaffar eller integrerar IT-system till spårfordon, den senaste erfarenheten ska vara inom de senaste 7 åren. Minst 5 års erfarenhet av arbete inom nätverk- och serverimplementation. Minst 5 års sammanlagd erfarenhet av arbete med komplexa integrationer (minst tre IT-system som integrerar med varandra) Minst 3 års erfarenhet av arbete med trafikinformation till spårfordon.
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av "T2G"/Wayside IT-området inom fordonsprojekt (tåg, bussar eller liknande). Den senaste erfarenheten ska vara inom de senaste 2 åren. Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som projektledare eller teknisk projektledare inom offentlig verksamhet. Konsulten ska ha lett arbete kopplat till överlämning eller införande av tekniska system till driftorganisation i minst 5 år. Konsulten ska ha varit operativt delaktig i minst tre produktionssättningar av IT-system. Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
