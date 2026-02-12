Projektledare Automation
2026-02-12
Svensk Styrteknik AB startades 2008 av Lars Holmberg och Timo Oikarinen som tidigare jobbat tillsammans på ett av Stockholms största styrföretag. Vi har för närvarande 10 stycken medarbetare utspridda på två kontor i Södertälje och Stockholm. Vi har som målsättning och affärsidé att göra allting in-door, dvs från projektering till utförande inom företaget. Vi erbjuder många olika tjänster och har flera års erfarenhet inom fastighetsautomation med kringliggande kunskapsområden. För mer information, se www.svenskstyrteknik.se
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vi söker en driven Projektledare inom Automation som vill bli en del av vårt team i Södertälje! Hos oss får du chansen att arbeta med fastighetstekniska lösningar och VVS-projekt, där innovation och hållbarhet står i centrum.
Om rollen
Som projektledare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i installation, service och underhåll. Din vardag blir varierad och spännande, med fokus på projektledning inom fastighetsteknik och automationslösningar. Du kommer att:
• Leda projekt från start till mål med fokus på säkerhet och effektivitet.
• Bygga långsiktiga relationer med kunder inom industri, fastighetsägare och byggbolag.
• Samverka med vårt team för att leverera miljöanpassade och energieffektiva lösningar.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som har:
• Relevant utbildning inom teknik eller projektledning.
• Erfarenhet av projekthantering inom VVS eller automation.
• Kunskap om lokala och nordiska marknader.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och stabila arbetsförhållanden.
• Förmåner som friskvårdspeng och roliga sociala aktiviteter.
• Möjligheter till vidareutbildning och personlig utveckling.
• Flexibla arbetsvillkor med stor möjlighet till att påverka din roll.
• Stöd från vårt koncerngemensamma uppbackningssystem inom ekonomi och HR.
• Arbetsplatser i attraktiva svenska städer där balans mellan jobb och fritid är viktigt.
Varför välja oss?
Vår arbetsmiljö kännetecknas av samarbete och god kommunikation. Vi värdesätter engagemang och ansvarstagande, och vi har en inkluderande kultur där mångfald och respekt för varandra är centralt. Flexibilitet och innovationskraft är en del av vår DNA, och vi är alltid redo att välkomna dig som vill växa tillsammans med oss.
Vill du vara med och skapa hållbara lösningar och utveckla framtidens fastighetsteknik? Tveka inte att ta steget - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nimlas Sweden AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740045