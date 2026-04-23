Projektledare
är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 222 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO
Vi söker en projektledare till nyskapande influencerprogram för förtroendevalda
Vision ökar i facklig styrka. Vill du vara med och utveckla hur facklig styrka, opinionsbildning och organisering tar plats i sociala medier? Vision söker nu en projektledare till ett nyskapande influencerprogram för förtroendevalda - en pilot där vi tar nästa steg i vårt digitala kommunikationsarbete.
Vision har över 11 000 förtroendevalda runt om i landet och en stark lokal närvaro på arbetsplatserna. I detta projekt vill vi stötta ett urval förtroendevalda att också bli trygga, synliga och trovärdiga röster i sociala medier. Som projektledare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera ett influencerprogram där 8-10 förtroendevalda deltar.
Programmet kombinerar utbildning, coachning och löpande stöd, med målet att öka räckvidd, engagemang och opinionsbildning samt i förlängningen bidra till rekrytering och organisering.
I rollen leder och driver du hela projektet från start till utvärdering. Du planerar och genomför utbildningstillfällen, både fysiskt och digitalt, inom sociala medier, innehåll, tonalitet och storytelling. Du fungerar som coach och bollplank till deltagarna genom återkommande digitala träffar, feedback och idéutveckling.
Arbetet innebär också att ta fram och förvalta stödmaterial, mallar och arbetssätt för innehållsproduktion samt att säkerställa etik, integritet och trygg publicering i enlighet med Visions riktlinjer. Du följer upp och analyserar resultat utifrån uppsatta KPI:er och deltagarnas upplevelser, arbetar nära Visions huvudkonton i sociala medier och samarbetar med kollegor inom kommunikation och innehåll samt med andra enheter och center vid behov. Uppdraget avslutas med att du sammanställer en slutrapport och lämnar rekommendationer om eventuell fortsättning efter piloten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning, gärna inom kommunikation, digital utveckling eller utbildning.
Är dokumenterat skicklig i sociala medier och förstår plattformarnas logik, format, räckvidd och engagemang.
Har erfarenhet av inloggade sidor på webbplattformar.
Har erfarenhet av att coacha, utbilda eller stötta andra i kommunikation eller innehållsproduktion.
Har erfarenhet av att bygga effektiva nätverk för kommunikation.
Är pedagogisk, strukturerad och samtidigt kreativ och inspirerande.
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Har god förståelse för värderingsstyrd kommunikation - erfarenhet från idéburen organisation, civilsamhälle eller facklig kontext är meriterande.
Hos Vision får du arbeta i ett engagerat team med hög kompetens inom kommunikation och innehåll och möjlighet att göra konkret skillnad för förtroendevalda och medlemmar runt om i landet.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under ett år, inklusive förberedelser, genomförande och utvärdering. Primär arbetsplats är Visions förbundskontor på Kungsgatan i Stockholm, i våra nyrenoverade lokaler som har fokus på god arbetsmiljö och variation i arbetssätt.
Kontoret är vår primära arbetsplats men arbete på distans kan ske när verksamheten tillåter. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansök med CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är 3 maj 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision
, https://vision.se/
135 97 STOCKHOLM Kontakt
Melina Grundel melina.grundel@vision.se Jobbnummer
9872248