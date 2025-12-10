Projektledare
Ikett Personalpartner AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Vi söker nu en projektledare, för kunds räkning på Ingarö i Stockholms skärgård.
Du som söker är bosatt i Stockholmsområdet.
Projektet avser nybyggnation av en större ridhusanläggning, där du kommer vara delaktig i att driva projektet framåt.
Detta kommer att innefatta många olika arbetsuppgifter som tex; att hålla kontakt med alla inblandade såsom; beställaren, leverantörer, säkerhetsentreprenör, andra projektledare mfl, och även delta i byggmöten odyl.
Skapa underlag för eventuella ändringar av ritningar över elsystemet som redan är framtaget, och samarbeta med designern kring detta. Placering av belysning, vägguttag, strömbrytare, kablage och el-centraler mm. Kommunikation och avstämning med beställaren är viktig, och du kommer bli noga insatt i hur långt det är projekterat och i arbetet fysiskt på plats.
Utveckla system- och programhandlingar som ligger till grund för installationen, i samråd med beställaren för att säkerställa att krav och behov uppfylls.
Upprätta materiallistor och beställa nödvändig utrustning, samt planera resursbehovet i samråd med ansvarig för projektet. Samtidigt säkerställa att rätt material finns på plats i tid.
Säkerställa att all projektering följer gällande lagar, regler, elsäkerhetsstandarder (som Elsäkerhetsverkets föreskrifter) och branschriktlinjer. Ta del av säkerhetsrutiner och att skyddsåtgärder vidtas på arbetsplatsen, i samråd med huvudentreprenören.
Samordna elinstallationens utrymmesbehov med andra discipliner, som VVS och byggnadskonstruktörer, för att integrationen med byggnadens stomme ska fungera.
Leda och motivera arbetsgruppen och hantera den dagliga driften och se till att arbetet flyter på. Även ansvara för att planer genomförs effektivt, säkert och enligt tidplan på arbetsplatsen, och också följa upp projektets framdrift mm.
Tillträde efter nyår för rätt person.
Arbetstider: Måndag - fredagProfil
Vi ser att du som söker är fullbetald elektriker i grunden, och innehar ECY-certifikat eller Allmän behörighet.
Du bör också ha arbetat som projektledare tidigare, eller haft en ledande roll på tidigare arbetsplatser, och trivs bra med att få ett projekt och en arbetsgrupp att komma framåt i processen på ett bra sätt.
Du är social, kommunikativ och lösningsfokuserad, och du tar ansvar för ditt arbete.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20404". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Elektro AB Kontakt
Sandra Lundström sandra.lundstrom@ikett.com Jobbnummer
9638173