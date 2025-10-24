Projektledare - Sollentuna

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Sollentuna
2025-10-24


Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren projektledare för att leda ett transiteringsprojekt kopplat till en nyligen genomförd upphandling. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av projektet i nära samarbete med beställare, styrgrupp, projektgrupp och leverantörer.
Rollen omfattar även framtagning av projektdokumentation, rapportering och informationsmaterial för olika intressentgrupper. Till stöd finns tjänstområdesansvariga, IT-arkitekt och andra specialistresurser vid behov.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp transiteringsprojekt inom IT-arbetsplatsområdet
Säkerställa kvalitet, tidplan och leveranser enligt projektets mål
Samordna och kommunicera med styrgrupp, leverantörer och interna team
Upprätta och underhålla projektdokumentation och statusrapporter
Hantera risker, avvikelser och beroenden
Bidra till informationsspridning och förankring inom organisationen

Kvalifikationer
Mångårig erfarenhet av projektledning eller transiteringsledning
Teknisk kompetens inom IT-arbetsplatsområdet
Erfarenhet av större införande- eller transiteringsprojekt inom IT-arbetsplats
Erfarenhet av offentliga upphandlingar
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor

Dina personliga egenskaper
Strukturerad, kommunikativ och samarbetsinriktad
Förmåga att driva projekt med många intressenter
Resultatfokuserad och noggrann i uppföljning och rapportering

Omfattning: 650 timmar
Start: 2025-11-15
Längd: Till 2026-05-29
Plats: Sollentuna
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
192 67  SOLLENTUNA

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
076 310 18 26

Jobbnummer
9574322

