Projektkoordinator - Certex - Varberg

CERTEX Svenska AB är Sveriges ledande leverantör av lösningar inom lyftredskap, stållinor och service. I vilka former lyft än förekommer inom industrin, energisektorn, hamnar, kärnkraft, byggarbetsplatser, gruvor eller offshore, så har vi på CERTEX produkterna och tjänsterna som gör det möjligt.
Vi arbetar inom alla branscher och tar fram lyftlösningar för alla behov.
För att kunna matcha de mest komplicerade lyft har vi i Varberg en affärsenhet där alla typer av lyftredskap konstrueras, testas och certifieras. Produkterna skräddarsys oftast helt efter våra kunders önskemål. www.certex.se
Projektkoordinator till CERTEX Specialprodukter - Varberg
Vill du vara spindeln i nätet som driver projekt från idé till leverans? Som Projektkoordinator hos CERTEX Specialprodukter får du en central roll i att samordna, kvalitetssäkra och följa upp kundprojekt - och bidra till att våra skräddarsydda lyftlösningar kommer till liv. Här får du ett omväxlande jobb med många kontaktytor, stort ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Vi är en del av CERTEX Svenska AB, Sveriges ledande leverantör av lösningar inom lyftredskap, stållinor och service. Våra kunder finns inom allt från industri och bygg till offshore, energi och hamnar - och vårt specialteam i Varberg utvecklar de unika produkter som inte går att hitta i något standardsortiment.
Rollen
Som Projektkoordinator ansvarar du för hela projektflödet - från första kundkontakt till färdig leverans. Du samordnar arbetet mellan konstruktion, inköp, leverantörer och säljorganisationen, samtidigt som du säkerställer kvalitet och dokumentation genom hela processen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Driva och koordinera större projekt för våra nyckelkunder
• Fungera som länk mellan interna och externa parter
• Sammanställa och hantera teknisk dokumentation
• Kvalitetssäkra leveranser av både produkter och dokumentation
• Ta fram manualer och bruksanvisningar
• Representera CERTEX Specialprodukter i kund- och projektmöten
Arbetet sker i system som Scala, Vault, HubSpot och Excel. Här väntar en roll som är både varierande och ansvarsfull - där du får arbeta nära både teknik och kund.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet från produktionsteknik, teknisk support eller liknande projektroller. Du är trygg i att arbeta i affärssystem och har en naturlig känsla för kvalitet, struktur och service.
Vi vill gärna att du har:
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Tidigare erfarenhet av tekniska projekt, produktionsteknik eller teknisk support
• Vana att arbeta med kvalitet, administration och dokumentation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• En strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil
• Körkort B (meriterande)
Som person är du kommunikativ, engagerad och trivs med att hålla ihop processer där många är inblandade. Du gillar att driva projekt framåt, är flexibel när det behövs och har en positiv inställning i mötet med andra.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en roll som gör skillnad - både för våra kunder och för vårt team.
• Utmanande projekt: Kundanpassade lösningar med teknisk bredd och variation.
• Ansvar & utveckling: Stort eget ansvar och goda möjligheter till vidareutbildning och karriär.
• Stark lagkänsla: Ett inkluderande team med fokus på samarbete, balans mellan jobb och fritid samt förmåner som friskvårdsbidrag.
Praktiskt
• Start: Omgående, enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, inleds med provanställning
• Placering: Varberg
