Projektkonstruktör till Torell Pump

Torell Pump AB är en specialist inom flödesteknik med över 60 års erfarenhet i branschen. Företaget erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa pumpar och vattenbehandlingsutrustning till industri och VA-verk i Sverige och Norge. Torell Pump samarbetar med ledande tillverkare och har sedan starten byggt upp en stark expertis inom sitt område. Förutom försäljning tillhandahåller de även service, reparationer och förebyggande underhåll av kunders utrustning. Läs mer om Torell Pump här.
Sedan 2011 ingår företaget i den börsnoterade koncernen Indutrade. Läs mer om Indutrade här.
Vi på Asta Agency samarbetar med Torell Pump i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Torell Pump.Om tjänsten
I rollen som Projektkonstruktör blir du en teknisk nyckelperson som hjälper till att omsätta kunders behov och förfrågningsunderlag till genomtänkta lösningar, från komponentnivå till kompletta anläggningar så som pumpstationer, reningsverk, tryckstegringar etc. Rollen är ny och syftar till en kombination av projektering, konstruktion och teknisk rådgivning. Inledningsvis får du en gedigen introduktion på innesäljavdelningen där du får lära dig mer om företagets produkter och arbetssätt. Du får sedan successivt ta större ansvar i projekteringsdelen. Du arbetar nära både kunder, leverantörer och interna kollegor och blir spindeln i nätet som får helheten att hänga ihop, tekniskt, praktiskt och kommersiellt.Dina arbetsuppgifter
Tolka kravställningar och förfrågningsunderlag och översätta dem till tekniska lösningar.
Sammanställa underlag från leverantörer och paketera till erbjudanden och lösningar mot kund.
Arbeta med pumpstationer, vattenintag och VA-relaterade installationer med fokus på design och förbättringar.
Läsa och förstå processritningar och flödesscheman inom området.
CAD-konstruktion i 2D & 3D av maskinella samt processtekniska underlag i projekt.
Bidra till standarder och arbetssätt, exempelvis kopplat till branschkrav och dokumentation.
Kvalifikationer och egenskaper
Du trivs i en roll där du får sätta dig in i komplexa underlag, se samband och hitta lösningar tillsammans med andra. Som person är du lösningsorienterad och trygg i att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är strukturerad och planerar din tid väl. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad och tycker om att koordinera mellan olika parter för att få helheten att fungera. Dessutom är du nyfiken och motiverad att lära dig nytt i en specialistmiljö, och du tar gärna ansvar för att vara med och utveckla hur arbetet görs och hur rollen utvecklas framåt.
Därtill har du:
Eftergymnasial utbildning inom VA/projektering/konstruktion eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom VA-projektering och/eller arbete i liknande projektmiljö.
God förmåga att läsa och tolka ritningar samt tyda flödesscheman.
Erfarenhet av 2D- & 3D-konstruktion, meriterande med erfarenhet inom Autodesk verktyg.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, meriterande med kunskaper i tyska eller finska.
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Meriterande:
Erfarenhet och processkunskap från pumpstationer och/eller kommunala VA-anläggningar inklusive kravställningar.
Kunskap om branschstandarder, exempelvis SSG-standarder, SIS, AB 04 och ABT 06. Samt kännedom om lämpliga publikationer inom svenskt vatten och andra kravställningar likt avloppsdirektivet.
Grundläggande förståelse för processer inom automation, VA i mark, el-konstruktion etc.
Kunskap om CE-märkning och relevanta regelverk.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Hammarby sjöstad.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Övrigt: Resor förekommer i tjänsten.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
