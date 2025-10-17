Projektinköpare
2025-10-17
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som projektinköpare hos oss får du möjligheten att driva upphandlingar i spännande och utmanande investeringsprojekt för att utvidga och underhålla vårt distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla inom Stockholmsområdet. Rollen kombinerar affärsmannaskap och teamwork med långsiktig hållbarhet och samhällsnytta. Vi ser särskilt gärna att du har tidigare erfarenhet av strategiskt/taktiskt inköp inom mark- & anläggning, betong och rörmontage och därmed har en god förståelse och struktur för inköpsarbetets olika faser i de projekt du kommer vara verksam inom. Projektinköp-teamet består idag av en samling kollegor med unika kompetenser, erfarenheter och kvalitéer som kompletterar varandra. Om du är en driven och engagerad team-spelare och vill skapa förutsättningar för goda affärer, kommer du vara ett gott och passande tillskott till denna grupp!
Rollen är en tillsvidareanställning och har sin utgångspunkt på vårt kontor i Hjorthagen, Stockholm.
Varför jobba med mig?
Att varje dag tillsammans med kollegor sträva efter att uppnå gemensamma mål är otroligt givande och skapar glädje i vardagen. Att skapa förutsättningar för alla kollegors välmående, engagemang, möjlighet för personlig utveckling samt leverans av goda resultat i projekten, ser jag som mina huvudsakliga uppgifter och ansvar som gruppchef för Projektinköp på Stockholm Exergi.
Min målbild är att alla kollegor ska uppleva att jag tillgänglig och alltid lyhörd för alla typer av frågor - stort som smått. Som gruppchef och kollega kommer jag alltid sträva efter att agera uppriktigt och ärligt i alla lägen, att vara inlyssnande och förstående men också beslutsam och handlingskraftig.
Christoffer Danielsson, Gruppchef Projektinköp
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Affärsmässig: Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
• Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
• Initiativtagande: Väntar inte på att saker ska hända, agerar och ser till att resultatet blir som man tänkt sig.
• Omdöme: Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
• Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Krav
• Kandidatexamen från högskola/universitet med för rollen relevant inriktning
• God kunskap om relevanta standardavtal inom branschen så som AB/ABT
• Erfarenhet av arbete med inköp
• Erfarenhet av arbete med upphandlingar
• Erfarenhet av förhandlingar och strategier/taktiker kopplat till det
• B-körkort
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap att identifiera affärsmöjligheter och realisera som konkreta erbjudanden
• Goda kunskaper inom distribution och ekonomi
• God kunskap inom internationell handel- och avtalsrätt
• God digital förmåga
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Det är en blandning av strategiskt och operativt arbete, där jag får tala både med kunder om vad som är bra och vad som kan bli bättre och med utvecklare om hur vi kan lösa det. Det allra roligaste är att få höra av mig tillbaka till kunder som har hjälpt till med feedback i utvecklingen och berätta om att vi har löst det de önskat sig säger Camilla, systemägare
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 17 november (Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum).
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
