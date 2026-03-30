Projektinköpare
Stockholm Exergi AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Exergi AB i Stockholm
, Sollentuna
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi har nu påbörjat bygget av en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan, med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period. Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Är du den drivna och engagerade teamspelaren vi nu söker som vårt nästa tillskott till Stockholm Exergis grupp av projektinköpare? Brinner du för att varje dag utmana dig själv och skapa förutsättningar för goda affärer? Vill du vara delaktig resan ut på den globala marknaden som Stockholm Exergi står inför? I så fall hoppas vi att du söker dig till oss på Stockholm Exergi.
Som projektinköpare hos oss får du möjligheten att driva upphandlingar i spännande och utmanande investeringsprojekt som kombinerar affärsmannaskap och teamwork med långsiktig samhällsnytta. Vi ser särskilt gärna att du har tidigare erfarenhet av strategiskt/taktiskt inköp inom elkraft, automation, processindustri eller svets/mekanik. Vidare är det viktigt att du har en god förståelse och struktur för inköpsarbetets olika faser och de utmaningar och möjligheter som det innebär.
Projektinköps-teamet består idag av en samling kollegor med unika kompetenser, erfarenheter och kvalitéer som kompletterar varandra. Vi hoppas därför att du blir vårt nästa tillskott till denna spännande gruppdynamik och kan bidra till att komplettera gruppen ytterligare.
Rollen är en tillsvidareanställning och avser dagtidsarbete. Du kommer arbeta mot företagets anläggningar med utgångspunkt från vår kontorsmiljö på Campus, Hjorthagen.
Varför jobba med mig?
Att varje dag tillsammans med kollegor sträva efter att uppnå gemensamma mål är enligt mig bland det mest givande som livet har att erbjuda. Att skapa förutsättningar för alla kollegors välmående, engagemang och möjlighet för personlig utveckling, och därigenom leverera goda resultat inom verksamheten, ser jag som en av mina huvudsakliga uppgifter och ansvar som gruppchef för projektinköp på Stockholm Exergi.
Min målbild är att alla kollegor ska uppleva att de kan lyfta alla typer av frågor som känns relevanta och viktiga. Som gruppchef och kollega kommer jag alltid sträva efter att agera uppriktigt och ärligt i alla lägen, att vara inlyssnande och förstående men också beslutsam och handlingskraftig.
Christoffer Danielsson, Gruppchef Projektinköp
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Affärsmässig: Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
• Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
• Omdöme: Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
• Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Krav
• Svenskt medborgargskap
• B-körkort
• Akademisk utbildning eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av administrativa uppgifter
• Erfarenhet av entreprenadarbete
• Erfarenhet av arbete med inköp och upphandlingar
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God digital förmåga och Microsoft Office-paket (främst Excel)
• God kunskap inom internationell handel och avtalsrätt
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• En av de saker jag tittar mest på när vi utvärderar anbuden är leverantörernas tids- och genomförandeplaner, för att bedöma ifall de är realistiska, över tid lär vi oss vilka leverantörer som kan jobba säkert och med hög kvalitet. Vi blir hela tiden bättre och det gör mig så stolt när jag ser hur vi tillsammans lyckas få fler leverantörer som konkurrerar bättre. Och att det ger resultat, med ganska många miljoner kronor lägre kostnader säger Jasmina, Taktisk inköpare.
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 22 april. Urval och intervjuer sker löpande
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
https://www.stockholmexergi.se/ Kontakt
Gruppchef Projektinköp
Christoffer Danielsson christoffer.danielsso@stockholmexergi.se
9828906