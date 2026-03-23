Projektingenjör Telesystem

Etoile Nordique KB / Byggjobb / Solna
2026-03-23


Vi söker en driven och strukturerad projektingenjör inom telesystem till ett uppdrag inom tekniska system kopplade till Sveriges vägtransportsystem. Uppdraget sker inom underhållsdistrikt Östra/Stockholm och omfattar arbete med drift, underhåll och utveckling av kritisk infrastruktur såsom vägtunnlar och öppningsbara broar.
Du kommer att ingå i en enhet som arbetar med tekniska installationer som bidrar till ett säkert, smart och hållbart transportsystem, exempelvis trafikstyrning, belysning, kommunikationssystem och telesystem.
Om rollen
Som projektingenjör fungerar du som ett nära stöd till projektledaren och har en central roll i projektens genomförande. Du arbetar både operativt och administrativt, med stor variation i arbetsuppgifter och goda möjligheter att påverka din arbetsdag.
Rollen innebär tät samverkan med entreprenörer, kollegor och andra intressenter, där du bidrar till framdrift, struktur och kvalitet i projekten.

Publiceringsdatum
2026-03-23

Dina arbetsuppgifter
Delta i bygg- och teknikmöten samt interna uppföljningar
Följa upp leveranser i underhållssystem (GUS)
Hantera ekonomiuppföljning och fakturor
Vara kontaktperson gentemot projektets olika intressenter
Administrera projektportal och ansvara för diarieföring
Hantera behörigheter och administrera digitala arbetsrum
Delta i och leda riskhanteringsarbete
Bidra till kontrollprogram och hantering av kundärenden

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning om minst 180 hp, alternativt motsvarande erfarenhet
Minst 1 års erfarenhet som projektingenjör, arbetsledare eller biträdande projektledare i tekniskt projekt
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom projektverksamhet
God datorvana och erfarenhet av verksamhetsnära IT-system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Självgående och strukturerad
Lösningsorienterad med god analytisk förmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Trygg i att hantera flera parallella arbetsuppgifter
Engagerad i att skapa resultat och bidra till en god arbetsmiljö

Vi erbjuder
Ett samhällsviktigt och tekniskt avancerat uppdrag
Möjlighet att utvecklas inom projektledning och tekniska system
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Stor variation i arbetsuppgifter och ansvar

Placering: Stockholm
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Är du den vi söker?
Skicka ditt CV till info@etoile-nordique.com och märk din ansökan med "Projektingenjör inom tele" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@etoile-nordique.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Etoile Nordique KB
171 54  SOLNA

Jobbnummer
9814814

