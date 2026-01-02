Projektingenjör
2026-01-02
Vi söker Senior Projektingenjör till järnvägsprojekt i Region Sydöst för Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Jönköping.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Senior Projektingenjör till järnvägsprojekt i Region Sydöst hos Trafikverket fungerar du som projektledarens stödresurs och ansvarar för uppföljning och hantering av delprojekt. Rollen innebär att säkerställa framdrift, kvalitet och ekonomisk uppföljning, koordinera mellan interna specialister, externa leverantörer och entreprenörer samt bidra med dokumentation och erfarenhetsåterföring. Du kan även vara delaktig i upphandlingar, kontraktsdialoger och entreprenaduppföljning.
Självständigt hantera delprojekt eller specifika områden inom tid, kostnad, risk, kvalitet och innehåll.
Stödja projektledaren i uppföljning av ekonomiska prognoser, tidplaner och risker.
Ansvara för att ta fram beslutsunderlag och presentera dessa i styrgrupper och möten.
Delta i upphandlingar, kontraktsdialoger och entreprenaduppföljning - främst som stöd till projektledaren, men vid behov kan projektingenjören också leda dessa aktiviteter om hen känner sig bekväm och har de egenskaper som krävs.
Koordinera mellan interna specialister, externa leverantörer och entreprenörer, samt i mindre utsträckning med kommuner, regioner och myndigheter.
Följa upp leveranser och kontrakt, inklusive avvikelser och tilläggsarbeten.
Dokumentera och bidra till erfarenhetsåterföring inom projekten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst fem (5) års erfarenhet av projektarbete inom infrastruktur, varav minst tre (3) år i en ansvarsbärande roll inom järnvägsprojekt i projektering och/eller byggskede där du haft ett eget definierat ansvarsområde och självständigt har arbetat med planering, uppföljning och leverans inom projekt.
Erfarenhet från minst ett (1) järnvägsprojekt i byggskede, med en omfattning om minst 300 MSEK, där du haft ansvar för uppföljning, samordning och styrning inom minst ett av följande teknikområden:
• kontaktledning
• signal
• mark/spår
Erfarenhet av att självständigt leda delprojekt eller avgränsade arbetsområden, exempelvis genom att:
• leda möten med leverantör, konsult eller entreprenör,
• följa upp leveranser och vidta eller föreslå åtgärder vid avvikelser,
• ta fram besluts- eller uppföljningsunderlag till projektledare,
God kännedom om AMA, AB/ABT.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har erfarenhet av att i minst 2 projekt arbetat i system såsom Projektportalen, MS Project, Excel.
Du har erfarenhet av att i minst 2 projekt arbetat enligt någon projektmodell (XLPM eller likvärdig)Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
