Projektingenjör
Etoile Nordique KB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-08-23
Om uppdraget
Vi söker en projektingenjör som kommer att stödja Trafikverket i arbetet med nationella bullerskyddsåtgärder. Du kommer att vara en del av en projektorganisation och arbeta nära projektledare, konsulter och andra intressenter för att säkerställa effektiva processer, kvalitet i leveranser och god kommunikation.
Uppdraget innebär att du ansvarar för administration, projektstöd och uppföljning inom ett eller flera projekt. Rollen är central i att hålla samman projekten och skapa struktur i arbetet, samtidigt som du bidrar till Trafikverkets långsiktiga mål.
Arbetsuppgifter och ansvar
I rollen som projektingenjör kommer du bland annat att:
Stötta projektledare i projektens löpande administration (rutiner, dokumenthantering, diarieföring, behörigheter m.m.).
Säkerställa ordning i projektdokumentationssystem som ProjectPlace eller motsvarande.
Planera, arrangera och dokumentera möten (inbjudningar, bokningar, protokoll).
Samordna och uppdatera projektets basplaner (kontrollprogram, tidplan, riskhantering i Exonaut).
Hantera projekt i system som C7, Agresso och anslutande verktyg tillsammans med projektledare och controller.
Upprätta leveransplaner och säkerställa korrekt överlämning.
Följa upp levererade handlingar från konsulter, inklusive granskning och kvalitetssäkring.
Hantera kommunikation med fastighetsägare (fä-ärenden), dokumentation och uppföljning.
Ansvara för prognoser, kostnadsuppföljning, fakturahantering samt framtagning av månads-/tertialrapporter.
Sammanställa tidplaner och samordna dem med konsulter och entreprenörer.
Medverka vid upphandlingar, slutrapporter och efterkalkyler.
Stödja delprojektledare vid behov.
Bidra till att marknadsföra Trafikverket positivt gentemot intressenter och samarbetspartners.Publiceringsdatum2025-08-23Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ska du vara en strukturerad, självständig och kommunikativ person som kan arbeta effektivt både självständigt och i team.
Skall-krav:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Minst 120 högskolepoäng/universitetspoäng.
Minst 12 månaders praktisk erfarenhet av prognosläggningssystem (t.ex. C7).
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektorganisation under de senaste 5 åren, där du har arbetat självständigt och strukturerat.
Meriterande:
Goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project).
Erfarenhet av Agresso, ProjectPlace, Exonaut eller motsvarande system.
Erfarenhet från bygg- eller infrastrukturprojekt.
Förmåga att analysera och driva processer framåt på ett kreativt och lösningsorienterat sätt.Så ansöker du
Är du intresserad av uppdraget som projektingenjör inom nationella bulleråtgärder?
Skicka din ansökan till: info@etoile-nordique.com
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
