Om uppdraget
Vi söker nu en projektingenjör till ett uppdrag inom ett större nationellt infrastrukturprogram hos en offentlig beställare. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare och projektorganisationer i olika projektfaser, från projektering till produktion.
Arbetet bedrivs i projektform tillsammans med interna specialister och externa aktörer. Som projektingenjör kommer du att bistå projektledningen i planering, genomförande och uppföljning av projekt för att säkerställa att de levereras enligt beslutad omfattning samt inom fastställd tids- och kostnadsram.
Uppdraget innebär även att bidra till struktur och ordning i projektens administration samt att säkerställa att projektstyrning, dokumentation och uppföljning sker enligt gällande riktlinjer.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
Ekonomihantering såsom prognoser, kostnadsuppföljning och fakturahantering
Stöd till projektledare i planering, uppföljning, administration och projektstyrning
Dokumenthantering, diarieföring och framtagning av presentationsmaterial
Planering och koordinering av möten, inklusive mötesbokningar och utskick
Föra mötesanteckningar och upprätta protokoll
Uppdatera och följa upp projektets kontrollprogram, riskanalyser och projektspecifikationer
Delta i mottagningskontroll av levererade handlingar från konsulter
Medverka i projektets överlämnandeprocess till förvaltning/underhåll
Säkerställa god struktur i projektets dokumenthantering och projektportal
Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa men kan utvecklas beroende på projektens behov och din kompetensprofil.
Kvalifikationer (krav)
För att vara aktuell för uppdraget ska du uppflla följande krav:
B-körkort
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig
Minst 6 månaders erfarenhet av arbete som projektingenjör, inom projektledning eller motsvarande under de senaste två åren
Erfarenheten ska motsvara minst 75 % av heltid
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
och märk mejlet med "Projektingenjör" i ämnesraden.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@etoile-nordique.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
803 02 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
9783309